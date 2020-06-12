Göz Altı Morluklarına Karşı Neler Yapabiliriz?

Gözaltı morluğuna karşı dengeli ve sağlıklı beslenin, mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketin. Uykusuz kalmayın, bol su için, aşırı kahve tüketiminden kaçının. Ayrıca göz çevresi güneş ışınlarından korunulmalı ve irritan maddeler içermeyen ürünlerle nemlendirilmeli.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ NEDENLERİ

Bazı vitamin ve mineral eksikleri, uyku problemleri, yorgunluk, dengesiz beslenme, karaciğer, böbrek ve tiroid hastalıkları, az su tüketimi, yoğun alkol ve kafein tüketimi, sigara kullanımı göz altındaki koyu halkalara yol açabilir. Yaşlanma ile birlikte deri altı yağ dokusunda ve deri elastikiyetinde azalma, damarların yüzeysel seyretmesine bağlı ortaya çıkan mavimsi renk ve yağ dokusunun fıtıklaşmasına bağlı torbalanmalar, kemik yapısında ve bağlarda ortaya çıkan değişiklikler sonucu görülen çukurlaşmalar göz altında koyuluğa neden olabilir. Deriye rengini veren melanin adı verilen maddenin artmasını uyaran durumlar; güneş ışınları, atopik egzama, gebelik ve hormonal değişiklikler, alerjenler ve irritanlar da göz altı koyulaşmasının diğer nedenlerindendir.

GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNUN



Göz çevresinde kan dolaşımını hızlandıracak masajlar ile K ve C vitamini içeren kremlerden faydalanabiliriz. Bu uygulamalardan yeterince fayda görmeyen kişiler altta yatan hastalıklar, vitamin ve mineral eksiklikleri açısından değerlendirilebilir ve göz çevresi peelingleri, mezoterapi uygulamaları, göz altı ışık dolgusu ve lazer yöntemleri ile desteklenebilir. Öte yandan dengeli ve sağlıklı beslenme, mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketimi, yeterli süre uyumak, bol su tüketimi, alkol ve sigara kullanmamak, aşırı kahve tüketiminden kaçınmak gerekir. Güneş ışınlarından korunulmalı, göz çevresine uygun, irritan maddeler içermeyen ürünler tercih edilmelidir.