Göz Altı Kapatıcı Nasıl Seçilir?

Göz altı kapatıcısı seçerken öncelikli dikkat etmeniz gereken şey cilt tipiniz olmalı. Hangi kapatıcı türünün hangi cilt tipi için daha uygun olduğuna bir bakalım.

Sıvı (likit) kapatıcılar

Likit kapatıcılar, karma, hassas ve yağlı ciltler için idealdir. Kırışıklıkları kapatmada etkilidir. Çizgileri en iyi dolduran kapatıcı türünden biridir. Likit kapatıcıların mat bitişli olanı diğerlerine göre daha uzun süre kalıcıdır. Yağlı ciltler için idealdir.

Stick kapatıcılar

Stick kapatıcıların etkisi ortadır. Çok sorunlu bir cildiniz varsa stick kapatıcılar yetersiz kalabilir. Stick kapatıcılar, bölgesel kusurlar için idealdir. Stick kapatıcılar, yağlı bir forma sahip olduğu için gözenekleri tıkayabilir. Yağlı cilt tiplerinin uzak durmasını tavsiye ediyoruz.

Krem kapatıcılar

Krem kapatıcılar, orta ile tam arasında bir kapatıcılık sağlar. Küçük bir kapta kompakt olarak paketlenen bu kapatıcı türü normal, kuru, karma veya hassas ciltler için uygundur.

Kapatıcı nasıl sürülür?

Öncelikle cildinize herhangi bir kozmetik ürün uygulamadan önce bir temizleme jeli ile güzelce yıkayın ve nemlendirici sürün. Cildiniz nemlendirici kremi iyice emdikten sonra makyaj yapmaya başlayabilirsiniz. Göz altı kapatıcısı sürmek için çok fazla yöntem bulunmaz. Parmaklarınızla, fırça ile ya da makyaj süngeri ile kapatıcınızı uygulayabilirsiniz.

Burada en çok dikkat etmeniz gereken nokta; kapatıcıyı uygularken nazik olmak. Göz çevresi, yüzdeki en hassas bölgedir. Yönteminiz ne olursa olsun, kapatıcı sürerken bastırmamaya, göz çevrenize yumuşak davranmaya özen gösterin.