Göz Altı Işık Dolgusu Neden Yaptırılır? Etkileri ve Kalıcılığı Nasıldır?

Katıldığı programda yaptırdığı dolgunun kendisine hiç yakışmadığını, aynalara bakamadığını söyleyen Oyuncu Melisa Sözen: ''Hiç estetiğim yok. Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Bir iş sırasında göz altıma dolgu yaptırdım. Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum, yaptığı her hareket aynı gibiydi.'' dedi.

Işık dolgusu yaptırmanın amacı nedir?

30’lu yaşlardan sonra cildin kendini yenileme süreci yavaşlamaya başladığını söyleyen Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato: ''Cilt eskisine oranla daha kurudur. Göz çevresinde ilk ince çizgiler belirmeye başlar. Cilt artık eskisi kadar sıkı ve pürüzsüz değildir. Yaşlanma süreci cildi gergin ve eklemleri hareketli tutmak için gerekli olan hyalüronik asit miktarının zamanla azalması ile başlayan bir süreçtir. Belirtileri ciltte kuruluk ve kırışıklıklar şeklinde ortaya çıkar.

Işık dolgusu esas olarak içeriği hyalüronik asit olan cilde ışığı yansıtma kapasitesini geri vermek için üretilmiş mezoterapi ve dolgu tekniklerini birleştiren patentli yepyeni bir konseptdir. Işık dolgusunu diğer dolgu maddelerinden farklı kılan en önemli nokta içeriğidir. Bu içerik hyalüronik asit ve yeniden yapılandırma kompleksinden (8 amino asit, 3 antioksidan, 2 mineral ve 1 vitamin) oluşmaktadır. Amino asitler, vitamin ve mineraller hücre korunması için yeniden yapılanmaya yardımcı olur. Sonuç olarak ışık dolgusu cildin nem ve elastikiyetini artırır, cilt canlanarak parlaklaşır ve elastikiyetini geri kazanır.'' dedi.

Göz altı ışık dolgusunun etkileri nelerdir? Kalıcılığı ne kadar sürer?

Göz altı ışık dolgusunun öncelikle göz altı çukurunun güvenli bir şekilde düzeltilmesini sağladığını söyleyen Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato; ''Bu bölge için üretilmiş özel bir dolgu maddesidir. Ayrıca içindeki yeniden yapılandırma kompleksi sayesinde göz çevresi derisinin kalitesini yüksek oranda artırır. Göz altı ışık dolgusu göz çevresinin gençleştirilmesi, morluk ve halkalanmaların giderilmesi için uygulanır. Yapılan klinik çalışmalar hastaların çoğunluğunun enjeksiyondan 12 ay sonrasında bile uygulamadan son derece memnun olduklarını ve yakınlarına tavsiye ettiklerini saptamıştır.'' dedi.

Göz altı estetiği kimlere yapılabilir?

Göz altının estetik açıdan çok önemli olduğunu söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Dağdelen; ''Sosyal çevremizde, ikili ilişiklerimizde en fazla iletişime geçtiğimiz bölgedir göz çevresi, yorgunluğumuzu ve dinginliğimizi yansıtır. Yaşa, metabolizmaya, çevreye ve beslenmeye ve yaşam şekline bağlı olan değişikliklerin en çok dışa vurulduğu bölgedir. Bu nedenle estetik açıdan fazlasıyla önemlidir. Bizim ülkemizde göz altı morluğu sorunları çok yaygındır. Göz altı ışık dolgusu uygun teknik ve doğru cerrah seçimi ile oldukça etkili sonuçlar sağlar. Özellikle göz altı çukuru olan, göz altı morluğu ve halkaların tedavisinde kısaca göz çevresinin gençleştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca hem kadın hem de erkeklere uygulanabilir.” dedi.

Göz altı dolgusu hakkında bilinmesi gerekenler



Göz altı ışık dolgusunun etkisinin ortalama 1 - 1,5 sene sürdüğünü söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Dağdelen; ''Etki süresi kişinin cinsiyetine, yaşına, yaşam koşullarına ve genetik faktörlere göre değişiklik gösterir. Uygulama tekrar ettikçe etkisi daha da uzar. Operasyonun sonucu hemen görünür hale gelir. İşlem ortalama 20 ile 30 dakika arasında sürer. İşlem, yan etkilerini minimumda tutmak için özel tasarlanmış ucu sivri olmayan, yumuşak bir kanül yardımıyla yapılır. Göz altı ışık dolgusu daha önce de belirttiğim gibi ödem ve şişlik açısından oldukça güvenlidir. Hastalar uygulamanın hemen ardından normal yaşantılarına dönebilir.



Göz altı ışık dolgusu, özel içeriği sayesinde ciltte nemlendirme, antioksidan koruma, hücre yenilenme ve yeniden yapılandırılmayı hedefleyen bir mezoterapi yöntemidir. Yüz, boyun, el üzeri ve dekolte bölgesinin gençleştirilmesi, onarımı ve yenilenmesine yardımcı olur. Özellikle yüz ve göz çevresinde kombine estetikle gençleşme sağlanabilir.” dedi.