Görünüşünüzle İlgili Takıntılı Mısınız? Vücut Dismorfik Bozukluğunuz Olabilir!

Vücut dismorfik bozukluğunun en belirgin semptomları şunlardır:

- Dışarıdan bakıldığında görülemeyen veya önemsiz görünen bir kusur ile aşırı derecede meşgul olmak

- Görünüşünüzde sizi çirkinleştiren veya deforme eden bir kusurunuz olduğuna dair güçlü inanç

- Başkalarının görünüşünüze olumsuz bir şekilde özel dikkat gösterdiğine veya sizinle alay edeceğine inanmak

- Sık sık aynayı kontrol etmek, kusur bulmak,

- Algılanan kusurları stil, makyaj veya kıyafetlerle gizlemeye çalışmak

Eğer bu belirtilerinden birkaç tanesine sahipseniz, bir uzmana danışmalısınız.

Görünüşünüzle ilgili düşündüğünüz kadar büyük olmayan 3 şey

Bununla beraber, hemen hepimiz dış görünüşümüzle ilgili bazı takıntılara sahip olabiliyoruz. Çoğu zaman başkalarının bile göremediği kusurları kendimizde buluruz. Şimdi size dış görünüşünüzle ilgili aslında düşündüğünüz kadar büyük olmayan 3 sorundan bahsedeceğiz. Lütfen kendinizi sevmeyi, olduğunuz halde kabul etmeyi, küçük kusurlarınızı büyütmemeyi öğrenin. Sizden bir tane var ve her halinizle çok güzelsiniz!

Şimdi görünüşünüzle ilgili düşündüğünüz kadar büyük olmayan 3 şeye bir bakalım...

Küçük saç dökülmesi



Her iki cinsiyetten insanlar saçlarını kaybetmeye başladıklarında ciddi anlamda moral bozukluğu yaşarlar. Duştaki veya saç fırçasındaki birkaç kıl, onları tüketen bir krizi temsil eder. Unutmayın, bazı saç dökülmeleri insan olmanın doğal bir parçasıdır. İstisnai genlere sahip olmadığınız sürece yaş aldıkça saç dökülmesi ile karşılaşmak olağan bir durumdur.

Öte yandan saç dökülmesini doğal sürecinden saptıran, erken dönemde ve belki de daha fazla olmasına neden olan bazı şeyler var. Kullanılan saç ürünlerinin yanlış olması, gözeneklerin tıkanmış olması, çok kuru saç derisi, hormonal durumlar da saçların dökülmesine neden olabilir.

Akne

Akne hayatımızın her döneminde yaşayabileceğimiz ve her zaman can sıkıcı olan bir cilt sorunudur. 16 yaşında akneler utanç verici olur, 20 yaşında rahatsız edici, 40 yaşında ise yıkıcı! İşin aslına baktığımızda ise hemen her insan hayatının bir döneminde akne ile mücadele eder. İyi haber, yalnız değilsiniz! Kimse sizi akneleriniz yüzünden yargılamaz, kötü bulmaz. Çünkü bu sorun hepimizin başına gelir.

Aknelerinizi sıkmak, makyajla kapatmak ve kafaya takarak artmalarına neden olmak yerine iyi bir dermatolog bulup tedaviye başlamak en kesin çözümdür. Akneler yetersiz cilt temizliği, beslenme şekli, hormonal sorunlar, stres gibi sayısız nedenden dolayı oraya çıkabilir. Sorunu bulmak ve çözmek için yapabileceğiniz en iyi şey ise kesinlikle işin uzmanına başvurmaktır.

Ayak tırnağı mantarı



Sayısız insan, ayak tırnaklarındaki biraz renk değişikliği nedeniyle kumsalın, sandaletlerin veya yüzme havuzlarının tadını çıkarmıyor. Bu durum gerçek bir trajedi çünkü kimse ayaklarımıza bakmıyor! Ayak tırnağınız yüzünden hiçbir arkadaşınızı, işinizi ya da herhangi bir fırsatı kaybetmezsiniz. Üstelik tırnak mantarları doğru tedavi ile kolayca geçebiliyor.