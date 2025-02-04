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Görkem Baharoğlu ile 'Eskisi Gibi Değil’

Güncelleme Tarihi:

#Görkem Baharoğlu#Eskisi Gibi Değil#Modern Sound
Görkem Baharoğlu ile Eskisi Gibi Değil’
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 18:01

Bugüne kadar jazz, blues ve soul tarzlarındaki müzik projelerinde vokalist ve gitarist olarak yer aldıktan sonra bu yolculuğunda biriktirdiği şarkıları, albümlerle paylaşmaya karar veren Görkem Baharoğlu’nun, iki şarkıdan oluşan projesi 'Eskisi Gibi Değil’ GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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Yeni bir doğum sancısı yaşayan bir aşkın dile gelişi…

Görkem Baharoğlu bu çalışması ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlatıyor:

“Hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu yok mudur? İlişkiler de aslında yaşamın doğasını içinde barındırmıyor mu? Bu anlayışla düşündüğümüzde hayat birçok doğum ve ölüme gebe değil mi? Mecazen her bitiş belki de bir ölümü ve yeniden doğuşu simgelemiyor mu? Bir ayrılık ile başlayan eskisi gibi olmadığı addedilen bir ilişkinin sonu ve tutkulu bir aşkın tam ortasında ‘gitme kal yanımda’ ile yeni bir doğumun sancısı yaşayan bir aşkı dile getiriyor albüm.”

Görkem Baharoğlu ile Eskisi Gibi Değil’

Alt yapıda; gitarlar, tuşlu çalgılar, davul ve brass section kullanarak oluşturulan modern R&B sound’lu “Eskisi Gibi Değil”; dünyada 2000’lerin başında popüler olan yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen R&B janra’sının temel öğelerinden tatları barındırıyor.

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Bu altyapılara Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden; davullarda Volkan Öktem, bas gitarda Caner Üstündağ, brass section’da Hakan Çimenot ve Sercan Kerpiççiler’in özgün fikir ve tınıları, şarkıların ruhunu bir üst seviyeye taşıdı.

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#Görkem Baharoğlu#Eskisi Gibi Değil#Modern Sound

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