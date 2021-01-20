Görevimiz Tehlike Serisi Filmleri - Görevimiz Tehlike Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"1966 yılında yayımlanmaya başlayan Mission: Imposible dizisi 7 sezon boyunca devam etti. Yönetmenliğini Paul Krasny ve Barry Crane'nin üstlendiği yapım, en iyi dizi, en iyi kostüm ve en iyi senaryo dallarında Altın Küre ödülüne layık görüldü. İlk Görevimiz Tehlike filmi ise 1996 yılında vizyona girdi. Toplam 6 filmden oluşan serinin tamamında Ethan Hunt karakterini ünlü oyuncu Tom Cruise canlandırdı. Görevi Tehlike serisi filmlerinin isimlerini, oyuncularını ve yönetmenlerini sizin için derledik. "
Mission: Imposible serisi, James Bond ile birlikte en çok izlenen ajan filmlerinin başında geliyor. Aksiyon ve macera türündeki serinin yapımcılığını Paul Hitchcook, Tom Cruise ve Paula Wagner üstlendi. Serinin en çok gişe yapan filmi ise 2011 yılında vizyona giren Görevimiz Tehlike: Hayalet Protokol oldu.
Görevimiz Tehlike filmlerinin en önemli özelliklerinden bir diğeri ise Tom Cruise'nin birçok tehlikeli sahnede dublör kullanmaması. Mission Imposible serisinin bu zamana kadar kazandığı ödüllerden bazıları şunlardır: Uluslararası Film Müziği Eleştirmenleri - En İyi Özgün Müzik Ödülü, Saturn Film Festivali - En İyi Aksiyon Filmi, Rebecce Ferguson / En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü.
Görevimiz Tehlike Serisi Filmleri ve İsimleri
1- Mission: Impossible
2- Mission: Impossible II
3- Mission: Impossible III
4- Mission: Impossible - Rogue Nation
5- Mission: Impossible - Ghost Protocol
6- Mission: Impossible - Fallout
Görevimiz Tehlike Serisi İzleme Sırası
6 filmden oluşan Görevimiz Tehlike serisi şu sırayla izlenmelidir.
1- Görevimiz Tehlike
2- Görevimiz Tehlike II
3- Görevimiz Tehlike III
4- Görevimiz Tehlike: Hayalet Protokol
5- Görevimiz Tehlike - Rogue Nation
6- Görevimiz Tehlike - Yansımalar
Bu zamana kadar 5 farklı yönetmen tarafından beyaz perdeye uyarlanan filmin çekimleri farklı ülkelerde ve şehirlerde gerçekleşti. Görevimiz Tehlike'nin çekildiği ülkeler ve şehirler şunlardır: Avustralya - Sydney / Fransa- Paris / İngiltere - Buckinghamshire ve Londra / Çek Cumhuriyeti - Prag / Amerika Birleşik Devletleri - New York.
Görevimiz Tehlike Konusu
Görevimiz Tehlike serisinin ilk 3 filminde, ajan Ethan Hunt ve ekibinin farklı ülkelerde yaşadığı maceralar anlatılmaktadır. 4. filmde Hayalet Protokol adını verdikleri bir operasyonu yürüten ekip, 5. filmde ise Sendika adlı bir yeraltı örgütüne karşı mücadele ediyor.
Serinin son filmi Görevimiz Tehlike: Yansımalar'da ise CIA'nin kara listesine giren Ethan Hunt'un hem CIA ile hem de uluslararası terör örgütlerine karşı verdiği mücadele anlatılıyor.
Görevimiz Tehlike Vizyon Tarihi
1- Görevimiz Tehlike - 20 Eylül 1996
2- Görevimiz Tehlike II - 16 Haziran 2000
3- Görevimiz Tehlike III - 5 Mayıs 2006
4- Görevimiz Tehlike: Hayalet Protokol - 23 Aralık 2011
5- Görevimiz Tehlike - Rogue Nation - 20 Temmuz 2015
6- Görevimiz Tehlike - Yansımalar - 27 Temmuz 2018
Görevimiz Tehlike Oyuncuları
Tom Cruise
Philip Seymour Hoffman
Dougray Scott
Simon Pegg
Thandie Newton
Jean Reno
Anthony Hopkins
Richard Roxburgh
Paula Patton
Jeremy Renner
John Polson
Brendan Gleeson
Rade Šerbedžija
Ving Rhames
Rebecca Ferguson
Henry Cavill
Hayley Atwell
Alec Baldwin
Pom Klementieff
Brendan Gleeson
Sean Harris
Shea Whigham
Billy Crudup
Michelle Monaghan
William Mapother
Görevimiz Tehlike Yönetmeni
1- Mission: Impossible - Brian De Palma
2- Mission: Impossible II - John Woo
3- Mission: Impossible III - J. J. Abrams
4- Mission: Impossible - Rogue Nation - Brad Bird
5- Mission: Impossible - Ghost Protocol - Christopher McQuarrie
6- Mission: Impossible - Fallout - Christopher McQuarrie