Gonore (Bel soğukluğu) Nedir, Nasıl Bulaşır? Gonore Belirtileri ve Tedavisi

Bel soğukluğu (gonore) her yaştan veya cinsiyetten insanı etkileyebilir, ancak özellikle 15 ila 24 yaş arasındaki grubu hedef almaktadır. Tedavi edilmeyen bel soğukluğu, uzun vadeli sağlık sorunlarına ve bazı durumlarda kısırlığa yol açabilir . Ancak antibiyotiklerle tedavi, enfeksiyonu iyileştirebilir ve sağlık komplikasyonları yaşama şansınızı düşürmenize yardımcı olabilir.

Gonore nasıl bulaşır?

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan gonore, cinsel yaşamın her şeklinde bulaşabilir ve bulaştırılabilir. Bu nedenle cinsellik sırasında koruyucular kullanmak gonore bulaştırma riskini azaltabilir. Ancak bulaşma riskinin tam olarak ortadan kalkmayacağını unutmamak gerekir.

Gonore (bel soğukluğu) aynı zamanda doğum sırasında anne-babadan bebeğe de bulaşabilir.

Gonore (Bel soğukluğu) belirtileri nelerdir?

Bel soğukluğunuz varsa her zaman herhangi bir semptom fark etmeyebilirsiniz. Herhangi bir semptomunuz olmadığında, enfeksiyon kaptığınızın farkında olmadığınız için, onu cinsel partnerinize/partnerlerinize bulaştırma olasılığınız daha da yüksek olabilir. Bunun yanında, uzmanlara göre sabahları bel soğukluğu belirtilerini fark etme olasılığınız daha yüksektir.





Erkeklerde bel soğukluğu (gonore) belirtileri;

Bununla birlikte, semptomların ortaya çıkması birkaç hafta sürebilir ve herhangi bir semptom yaşamayabilirsiniz.

İdrar yaparken yanma veya ağrı fark ettiğiniz ilk semptom olabilir.

Diğer olası semptomlar şunları içerir:

İdrara çıkma sıklığı veya aciliyeti

Penisinizden irin benzeri bir akıntı veya damlama (bu akıntı sarı, beyaz, bej veya yeşilimsi olabilir)

Penis açıklığında renk değişikliği ve şişme

Testis şişmesi veya ağrısı

Anüsünüzde kaşıntı ve ağrı

Rektal kanama veya akıntı

Bağırsak hareketleri yaparken ağrı

Kadınlarda bel soğukluğu (gonore) belirtileri

Kadınlarda semptomlar genellikle oldukça hafiftir. Dahası, vajinal maya veya diğer bakteriyel enfeksiyonların semptomlarına çok benzer görünebilirler ve bu da onları tanımayı daha da zorlaştırabilir.

Olası semptomlar şunları içerir:

Sulu, kremsi veya yeşilimsi vajinal akıntı

İdrar yaparken ağrı veya yanma

Daha sık idrara çıkma dürtüsü

Daha ağır regl dönemleri veya dönemler arasında lekelenme

Vajinal seks sırasında ağrı

Alt karnınızda keskin ağrı

Anüsünüzde kaşıntı ve ağrı

Rektal kanama veya akıntı

Ağrılı bağırsak hareketleri

Gonore tedavisi nasıl olur?

Antibiyotikler çoğu durumda bel soğukluğunu tedavi edebilir. Bel soğukluğu olabileceğinizi düşünüyorsanız veya cinsel partneriniz pozitif bir test sonucu alırsa, bir sağlık uzmanından teşhis ve tedavi almanız gerekir. Antibiyotiklerinizi reçete edildiği şekilde aldıktan sonra semptomlarınız devam ederse, farklı bir tedavi deneyebilmeleri için mümkün olan en kısa sürede bir sağlık uzmanına başvurun.