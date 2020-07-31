Gökyüzüne Göre Koronavirüs Ne Zaman Bitecek?

Çin'de koronavirüs çıktı. Bütün dünyayı etkiledi. Bu tutulmaların devamı 5 ve 21 Haziran, 5 Temmuz, 30 Kasım, 14 Aralık 2020 tarihlerinin 7 gün öncesi ve 15 gün sonrasını çok yoğun bir şekilde etkiliyor. Tabii sonrasında etkisi devam ediyor. Tutulmaların olmasına neden olan Kuzey ve Güney düğümlerinin ev değiştirmesi 2020 sonu olacak.

2020 sonundan sonra dünya, koronvirüs konusu ile ilgili rahatlar. Lakin asıl dünyanın bu gergin süreçte bütün dünya liderlerinin rahatlaması ve savaş, ekonomi ve hastalıklar ile ilgili gerginliklerin yüzde 100 bitişi 2023 Ocak sonu Satürn’ün ev değiştirmesi ile olur.

Satürn “temizliği” ve kuzey düğüm ise “virüsleri” temsil ediyor. 14. yüzyılda Çin aynı şekilde Sadesati’deydi. Kuzey ve güney düğümlerin tutulma etkileri ile salgınların başlama tarihleri de bu döneme geldi. Buna göre, Aids de Çin’den yayılmış olabilir.

Çin, satürn’ün etkisi ile sürüngenleri tüketiyor

Türkiye’nin astroloji haritasında Satürn “en iyi” konumda. Türk milleti olarak “temiz” insanlar olmamızda gezegenlerin etkisi de vr. Kuzey ve güney düğümler ve Satürn özellikle sürüngenleri ve hayvanları temsil ediyor. Çin’in haritasında ise Satürn kötü durumda ve ölü. Çin’in kuzey ve güney düğümü iyi durumda değil.

Çin’de Satürn’ün etkisi ile sürüngen ve hayvanların tüketimi çok yoğun. Jüpiter’in temsilcisi olan kedileri de maalesef ne acı ki yiyorlar. Bu çok acı ve yasalar ile önlenmesi gereken bir durum. Türkiye’yi geçmişte ve bugünde vebalardan koruyan şey, hayvanları korumamızdır, hayvanlara çok iyi bakan bir ülke olmamız bizleri vebalardan da en güçlü bir şekilde korumuştur, en az kayıpla vebaları atlatmamızı sağlamıştır.

Türkiye 'yükselen değer' olacak

Pandemi dönemi etkilerinin Temmuz 2020 itibariyle azalacak ve tüm dünyada bir rahatlama döneminin başlayacak. Türkiye’nin uzun süredir yaşadığı sıkıntılar da son bulacak. Ülke olarak ekonomik, kültürel ve sosyal ışığımız yükselecek.