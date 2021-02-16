Goji Berry Nasıl Yetişir? Goji Berry Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Çok hızlı büyüyen, çok miktarlarda meyve çiçek oluşumu gözlenen bu bitkidin tadı çok fazla acıdır. Bu acı tadı sebebi ile gıda olarak tüketilmemektedir. Genellikte tıp, alternatif tıp alanlarında kullanılmaktadır. Çin'de 2000 yıldır bu bitkinin ilaç olarak kullandığı bilinmektedir.



Goji Berry Nasıl Yetişir?



Goji berry bitkisini iki farklı şekilde yetiştirmek mümkündür. Birinci üretim şekli çelikleme yöntemi iken, ikinci yetiştirme şekli ise tohumdan yetiştirmedir. Çok fazla olmasa da, doku kültürü ile de üretmek mümkündür.



Tohum ile üretilen goji berry bitkisi, 3 km yakınlarında düşük bir ırk goji berry ağacı yok ise, tozlaşma gerçekleşmez ve aynı özelliği taşır. Tohum ekim ortamında ortalama ısı 20 ile 25 santigrat derece olduğu zaman 7 ile 10 gün aralığında çimlenme gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu ortalama ısı derecesi değişkenlik gösterebilir ve tohum cinsine de bağlı olarak erken çimlenme olayının gerçekleşmesi olası bir durumdur. Bu uygulanan işlemler, sera ortamında düzenli olarak kontrol edilerek yapılmalıdır.



Goji Berry Bitkisi Nasıl Budanır?



Fidan dikimi yapıldığı zaman yaklaşık 1 metrelik kamışlara ya da çıtalara bağlanması ve 30 cm den tepe kesimi gerçekleştirilmelidir. Bu sayede bitkimizin gövdesinin güçlenmesi gerçekleşir.



Goji berry fidanlarının 1. yılının ilkbahar ayında yaklaşık olarak 60 cm den tepe kesme işlemleri tekrarlanmalıdır. Bu sadeye gövdenin kalınlaşması ve taç yapması sağlanır. Eğer bu kesme işlemleri gerçekleştirilmezse, kendisini taşıyamayan bir gövde oluşur.



Goji berry bitkisinin 2. yılı ve sonrasındaki yıllarda 1,30 cm den kesme işlemleri yapılır. Ters armut şeklinin verilebilmesi için her sene ilkbahar aylarında budama işlemlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Budama işlemleri Mart ayında fidanlar uyanmadan yapılmaktadır. Yaz ortalarında yapılan budamalarda meyvelerin kalitesinin düştüğü gözlemlenmiştir.



Goji Berry Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Goji berry bitkisi, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yetişebilmektedir. Yüksek rakımlarda verimi ve kalitesi daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Rakım değeri ise 200 ile 2000 metreler arasındadır. Nemli ve aşırı derecede su oranına sahip olan toprakları sevmedikleri için yüksek bölgelerde yetişirler. Renkleri ise kırmızıdır.