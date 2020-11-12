Göğüsleriniz Kıyafet Seçiminizi Etkilemesin!

Meme küçültme estetiği ile yaşam kalitesinin düşmesine neden olan aşırı büyük Memelerin küçültülerek asimetrisi düzeltilebilir. Bu sayede kadınların fiziksel olarak hareket kabiliyetinin artması sağlanır. Ayrıca aşırı büyük Memelerin özellikle omuz, boyun ve sırtta bölgesinde neden olduğu ağrıyı hafifletir. Vücudun ince ve orantılı görünmesini sağlayarak kıyafet seçiminde daha fazla özgürlük sunar.

Meme küçültme estetiği

Meme küçültme operasyonu genel anestezi uygulanarak ortalama 3 saat süren bir operasyon ile yapılır. Kesiler mümkün olduğunca memenin doğal kıvrımlarına açılır ve estetik dikişlerle izler iyileştikçe sönerek belirsiz hale gelir. Kesi işleminden sonra Memelerdeki fazla dokular alınarak areola bölgelerinin etrafı küçültülür. Meme uçları olması gereke pozisyon ve açıya getirilerek daha dik bir görünüm sağlanır. Ameliyattan sonra, Memelere sargı işlemi uygulanır ve cerrahi sutyen kullanılması tavsiye edilir.

Ameliyattan sonra 1-2 gün ağrı oluşabilir, ilaçla kolayca kontrol altına alınabilir. Operasyondan sonra 1 gece hastanede kalınması gerekebilir. Kesi çevresinde olası şişlik ve cilt renk değişikliği genellikle birkaç gün içinde azalır. Dikişler ameliyatın ikinci haftasına kadar büyük oranda iyileşir. Hasta 1 hafta içinde günlük aktivitelerine rahatlıkla dönebilir.

His ve işlev kaybı olmaz

Meme küçültme estetiğinde süt bezleri ile süt kanallarının mümkün olduğunca zarar görmemesine dikkat edilir. Meme ucu hissindeki etkilenme derecesi uygulanan doğru teknikle kontrol altına alınabilir. Bazı meme küçültme ameliyat tekniklerinde meme ucu duyusu tamamen kaybolmakta, bazılarında ise hiç değişmemektedir.

Meme küçültme estetiği sağlık amacıyla da yapılabilir. Meme boyutunun aşırı büyük olması kadınların ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bel ve boyun ağrısı, Memelerin altında pişik, mantar oluşumları, yatarken nefes almada zorluk, yürürken çabuk yorulma gibi sıkıntılara neden olabilir.

Ayrıca meme küçültme operasyonunun meme kanseri gelişme riskini, küçültme operasyonu geçirmeyenlere oranla %40 oranında azalttığı bilinmektedir. Eğer aşırı büyük Memeler yaşam kalitenizin düşmesine neden oluyorsa, estetik cerrahiden destek alarak ideal Meme boyutuna ulaşabilirsiniz.