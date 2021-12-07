Göğüs Ucu (Meme ucu) Neden Kaşınır, Nasıl Geçer? Göğüs Kaşıntısında Bu Belirtilere Dikkat!

Göğüs ucu (meme ucu) kaşıntısı, alerjilerin, iltihaplanmanın ve hatta fiziksel tahrişin yaygın bir belirtisidir ve cilt yüzeyinde karıncalanma, tahriş veya rahatsızlık ile karakterizedir. Meme ucunun kendisini etkileyen durumlarda veya kurdeşen veya egzama gibi daha genel durumlarla birlikte ortaya çıkabilir. Birkaç haftadır reçetesiz ürünler kullanıyorsanız ve kaşıntı geçmediyse mutlaka doktorunuza görünün.

Göğüs ucu neden kaşınır?

Kaşıntılı meme uçlarının yaygın nedenleri arasında sabun ve çamaşır deterjanı gibi kimyasal tahriş edici maddeler, kuru cilt ve ilaçların yan etkileri bulunur. Kontakt dermatit ayrıca kaşıntılı meme uçlarına da yol açabilir. Sebebe bağlı olarak, meme uçlarından birinde veya her ikisinde kaşıntı hissi olabilir ve buna kızarıklık, ağrı, şişme veya etkilenen meme uçlarından akıntı eşlik edebilir.

Alerjik reaksiyonlar, özellikle zehirli sarmaşık veya benzeri bitkilere maruz kalmışsanız, her iki meme ucunda ve bazen de göğüste kaşıntı hissine neden olabilir. Nadir durumlarda, kaşıntılı meme uçları meme kanseri belirtisidir. Memede Paget hastalığı varsa ağrı, gözyaşı ve kabuklanmanın yanı sıra meme ucunuz da kaşınıyor olabilir. Hamilelik sırasında kaşıntılı meme uçlarına şişlik ve akıntı eşlik edebilir.

Göğüs ucu kaşıntısı nasıl geçer?

Doktorunuz vajinal kaşıntınızın altında yatan nedeni bulduktan sonra tedavi seçenekleri önerecektir. Gerekli özel tedavi süreci, soruna neden olan özel duruma bağlıdır.

Mastit:

Mastitis antibiyotiklerle tedavi edilir. Enfeksiyonun geri gelmesini önlemek için tam tedaviyi uyguladığınızdan emin olun. Mastit semptomlarını azaltmaya da yardımcı olabilecek diğer adımlar şunlardır:

Doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciler almak

Bol sıvı tüketmek

Dinlenmek

Paget hastalığı ve meme kanseri:

Paget hastalığı ve meme kanseri çeşitli yaklaşımlarla tedavi edilir. Bunlar şunları içerir:

Memenin tamamının veya bir kısmının cerrahi olarak çıkarılması

Kemoterapi

Radyasyon

Kemoterapi ve radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek veya küçültmek için uygulanır.

Gebelik:

Genel olarak, kadınlar hamilelikle ilişkili kaşıntılı meme uçlarını aşağıdakilerle tedavi edebilir:

E vitamini, kakao yağı veya lanolin gibi kimyasallar içermeyen bir losyon: Gün boyunca ilave vazelin kullanmak da cildin nemini korumaya yardımcı olabilir. Özellikle sabah ve akşam duştan sonra meme uçlarına losyon veya vazelin sürün.

Hafif, kokusuz deterjanlar: Bu tür ürünlerin kullanılması, sert kimyasalların cilde ulaşmasını engeller.

Uygun sütyenler: Göğüslere hava sirkülasyonu sağlayan ve çok sıkı olmayan, vücuda tam oturan bir hamile sütyeni giymek kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Dermatit:

Meme başı veya areola egzaması tedavisi şunları içerir:

Reaksiyona neden olan veya kötüleştiren şeylerden kaçınmak

Durumu daha da kötüleştirebileceği ve enfeksiyona yol açabileceği için kaşımaktan kaçınmak

Cildi nemlendiricilerle nemlendirin

Topikal steroidler ve diğer reçeteli ilaçları tavsiye edildiği şekilde kullanmak

Yönlendirildiği gibi hidroksizin gibi antihistaminikler kullanmak

Mantar:

Meme veya meme ucu pamukçuk tedavisi şunları içerebilir: