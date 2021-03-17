Göğüs Sarkması Neden Olur?

Sıklıkla karşılaşılan nedenler; iri göğüsler, zaman ve sık sık kilo alıp vermedir

Göğüs bölgesini yumuşak dokular oluşturur. Dik ve canlı olması ise meme dokusu ile göğüs arasındaki ipliksi yapıdır. Yaş ilerlemesi ile deri ve meme arasındaki bağlarda gevşeme başlar ve bu gevşeme sarkma olarak devam eder. Zaman içerisinde yaşanan fizyolojik olaylar sarkmanın oluşmasına zemin hazırlar. Sıklıkla karşılaşılan nedenler ise; iri göğüsler, zaman ve sık sık kilo alıp vermedir.

İri göğüslere sahip olunması: Ağırlık, göğüs sarkmasına yol açan faktörlerdendir. Göğüs ne kadar büyük ise maruz kaldığı yer çekimi etkisi ile aşağı doğru sarkacaktır. Ağır ve iri göğüslerin derisi daha kolay gevşer ve sarkar.

Zaman: Yaşın ilerlemesi ile vücutta bulunan doku ve bağlar azalarak gevşemeye başlar. Göğüsü dik tutan iplikler bağ şeklinde olduğu için zaman içerisinde gevşer. Bununla beraber zamanla göğüs dokusu elastikiyetini kaybeder. Elastikiyet kaybı da sarkmalara sebep olur.

Sık sık kilo alıp verme: Meme dokuları yağlardan oluşmaktadır. Hızlı kilo alıp verme döngüsü içerisinde yağ kayıpları yaşanmasıyla göğüslerde sarkma meydana gelir.

Sigara kullanımı: Sigara içeriğinde bulunan zararlı maddeler deride bulunan ve esnekliği sağlayan elastin proteinine zarar verir. Zarar gören elastin proteini derinin esnekliğini sağlayamaz ve sarkmalara yol açar.

Genetik kodlar: Taşınan genetik kodlar göğüs şekli, boyutuna etki ettiği gibi bağ dokularının dayanıklılığını da etkilemektedir.

Hamilelik: Hamilelik sürecinde ve sonrasında göğüslerde şişme ve süt bezlerinin genişlemesi oluşan ağırlığa bağlı olarak sarkmalar yaşanması oldukça normaldir.

Güneş ışığına fazlaca maruz kalmak: Güneş ışınları zaman içerisinde deride su ve nem kaybına yol açar. Bu yıpranmalar ciltte yaşlanmaya ve sarkıklığa yol açmaktadır.

Bunların haricinde hormonal bozukluklar, duruş bozuklukları gibi nedenler de göğüslerde sarkıklığa yol açabilir.

Göğüs sarkması önlenemez ama yavaşlatılabilir

İlerleyen yaşla beraber vücutta sarkmaların görülmesi olağan bir süreçtir. Bu sebeple sarkmalar önlenemez ancak yavaşlatılabilir. Kilo kontrolü, hayat düzeni haline gelmiş spor alışkanlıkları ile sarkmalar daha ileri yaşlara taşınabilir. Bilinenin aksine sutyen kullanımı ile göğüs sarkmaları engellenemez. Sutyen kullanımın sağladığı fayda göğüs ağırlığının göğüs kasına değil omuzlara verilmesidir.

Göğüs sarkmasına cerrahi çözümler

Göğüs sarkması bazı kadınlar için oldukça ciddi psikoloji ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu gibi durumlarda tercih edilen ise meme dikleştirme (mastopexy) ameliyatıdır. Ameliyat sayesinde sarkan göğüsler dikleştirilir. Kolay bir cerrahi yöntem olan dikleştirme ameliyatı sonrasında kişi istediği görünümü elde edebilir.

Dikleştirme ameliyatları meme başı etrafı lolipop şeklinde meme başı ve altına dik kesiler ya da ters “T” şeklinde kesiler kullanılarak kendi dokunuz ile birlikte yapılabildiği gibi silikon meme protezinden yardım alınarak da yapılabilir.

Operasyon ortalama 2-2,5 saat sürmektedir. Hastanede 1 gün yatış gerektirir. Ortalama 1 hafta içinde iş ve günlük hayata dönülebilmektedir. Ortalama 1 ay özel cerrahi sütyenler kullanılması tercih edilir.