Göğüs Estetiği Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Son yıllarda meme etrafında, koltuk altında, meme yanlarında bulunan fazla yağların alınması da meme estetiği operasyonlarına dahil ediliyor. Operasyon genellikle meme dikleştirme, meme küçültme veya meme büyütme yani meme protezi şeklinde kısaca sıralanabilir.

- Meme, çeşitli faktörlerle sarkan deforme olabilen veya atrofi olup volümünü yitirebilen bir özelliğe sahiptir. İdeal memenin güzelliğini meme volümü ve boyutları, meme ucunun orantısı, meme ucunun büyüklüğü ve meme dokusu etrafı belirliyor.

- Yaş ilerledikçe meme sarkması daha sık görülüyor. Spor yapmamak, yanlış beslenmek, sık ve fazla kilo alıp vermek, emzirmek, meme dokusunun sarkmasına estetiğini kaybetmesine neden oluyor.

- Emzirme bittikten sonra bu operasyon tavsiye ediliyor. Genellikle 4-6 ay sonra yapılabiliyor. Operasyonda amaç meme dokusunun büyüklük, diklik ve orantı yönünden estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamaktır.

- Meme dokusu günümüzde daha az iz ile forma sokulabilen bir teknikle yapılıyor. Meme büyütme, meme dikleştirme ile aynı anda yapılabiliyor.

- Aynı şekilde meme dikleştirme yaparken de meme etrafındaki fazla yağ dokusu alınıyor ve meme etrafının da estetiğini sağlanıyor. İleriki yaşlarda meme büyümesi ve sarkması daha sık görülüyor.

- Meme küçültme yaparken mutlaka vücudun orantısına ve kilo durumuna dikkat edilmelidir. Vücuda orantılı meme boyutu yapmak estetik görünümü arttırıyor.

- Gelişen teknikler sayesinde, yaşlanmanın etkisiyle biriken yan yağlar, koltuk altı ve kenarlardaki yağlar alınarak da operasyon gerçekleştirilebiliyor. Rutin olarak ihtiyaca göre kollardaki yağ birikimleri de alınabiliyor.

- Kollardaki sarkmalar da meme estetiği yapılırken aynı operasyonda yapılabiliyor. Genellikle meme dikleştirme operasyonları ileri yaşta doğum yapmış hanımlarda daha sıklıkla yapılan operasyonlardır.

- Meme küçültme ve büyütme yani meme protezi yerleştirme işlemi daha genç yaşlarda daha sık yapılan operasyonlardır.

- Ameliyat sonrasında 3-4 hafta özel bir korse giyilmesini öneriliyor. 2 ay ağır kaldırmamak, 6-8 hafta sportif faaliyetlerden uzak kalmak gibi kurallara dikkat edilmesi gerekiyor.

- Cildin yapısına bağlı olarak yıllar içinde memede yeniden sarkma oluşabiliyor. Bu durum, kilo kontrolü, spor ve beslenme gibi etkenlerle kontrol edilebiliyor. Meme büyütme operasyonlarından sonra, memede kapsül denilen sertleşme oluşabiliyor.

Bu durum düzenli masaj ve doktor kontrolü ile kontrol altında tutulabiliyor. Meme protezlerini her 10 senede değiştirmek yenilemek tavsiye ediliyor. Meme küçültme, dikleştirme ve büyütme operasyonlarından sonra emzirmek mümkündür.

- Gelişme anomalisi asimetri gibi deformite durumlarında genç yaşlarda da bu operasyon gerekebiliyor. Deforme göğüslerin, kişilerde psikolojik olumsuzluk yaratabileceği, öz güven eksilmesine neden olabileceği unutulmamalıdır.