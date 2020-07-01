Glutensiz Beslenme Nedir?

Ben genelllikle gluten kötü değildir, kötü gluten insan için kötüdür derim. Bu da buğday, arpa, çavdarda bulunan, hiç bir insanın sindiremeyeceği glutendir. Bedenimizde en hızlı yenilenen hücreler bağırsaklarımızın iç çeperini oluşturan hücrelerdir. 3-7 gün içinde bağırsak çeperinin tamamı yenilenir. Tost yeriz yenilenir, makarna yeriz yenilenir, ekmek yeriz yenilenir, kurabiye yeriz yenilenir. Günler, haftalar, aylar, yıllar sonra bir gün bir waffle yersiniz ve bu bağırsaklarınızın iç çeperini yine delersiniz ama o hiç gelmeyeceğinizi düşündüğünüz gün gelmiştir ve bağırsak çeperiniz artık iyileşmez. Çünkü insanlar her buğday yedikten sonra hemen, her an hasta olmazlar ama buğday herkes için problemi tetikler ve tolere edip bağırsağın onardığı şeyler artık gün gelir onarılamamaya başlar. Bu da artık inflamasyonun yani yangının başladığına işarettir. Organlarına ve dokuna zarar almaya başladıkça fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar. Fonksiyonel bozukluklar ortaya çıkmaya başladıktan kısa bir süre sonra da hastalıklar ortaya çıkar. Alzheimer hastalığını düşünün. 60 ve 70’lerde kimse alzheimer değildi. Hastalığın ortaya çıkması yıllar alıyor. 20’li 30’lu yaşlarda alzheimer başlıyor ve bu rahatsızlığın açık açık kendini göstermesinden yani ortaya çıkmasından önce beyin hücrelerini yıllar içinde öldürmeye başlıyor zaten. Herkes her buğday tükettiğinde bağırsaklarına zarar veriyor. Bu belli birşey. Bilimsel kaynakları okuyup, araştırdığınızda siz de göreceksiniz. Bunu söyleyen bilim. Bazen de insanlar bağırsaklarının, sindiriminin çok iyi olduğunu söylüyor ve sonra neden gluten konuşuyoruz ki? Birşey yok bende diyor ama sonra kendisinde depresyon ve eklem ağrısı olduğundan bahsediyor.

İste bu eklemlerdeki ağrı inflamasyon yani yangıdan ileri geliyor.

Depresyon da iltihabi yani inflamasyon neurotranstters diye adlandırılan sinir hormonlarının üretiminin değişmesinden ortaya çıkar. Yani neurotransmitter'lardaki dengesizlikler.

Yapılan araştırmalarda %73 çölyak hastasında beyne giden kanın eksik olduğu bulunmuştur. Bu durum da depresyon ve anksiyeteye yol açar. Bu aslında şöyle birşey, bacaklarınI bağdaş kur ve 3 saat öylece otur. Şimdi de kalk koş demek gibi yapılamaz çünkü bacaklarındaki kaslarını harekete geçirecek yeteri kadar kanın yok.

Bu zayıf halkalar kendini semptomlar olarak göstermeye başlayacak. Nasıl mı? Deprasyon, anksiyete veya autisim olarak ortaya çıkıyor.

Ama yapılan bilimsel çalışmalar glutensiz beslenen çölyak hastalarının %93’ ünün iyileştiğini, kan akışlarının düzeldiğini, depresyon ve anksiyetelerinin geçtiğini gösteriyor.

Özetle tüm yazıda anlatılmak istenen, gluten yemeyi bırakın. Ateşe gaz atmayı bırakın der Dr. Tom O’Bryan.

Siz değerli okuyucularım için birebir çevirdim.

Kaynak: @instituteforfxmed/ Celiac Disease & Non-Celiac Gluten Sensivity/ Dr. Tom O’Bryan

Son zamanlarda yapılan çalışmalarla glüten içeren ürünlerin çeşitli zararları gösterildikçe giderek daha çok sayıda kişi glüten içeren tahılları beslenmesinden çıkarmaya başladı. Aslın toplumda daha çok kişi gluten hassasiyeti yaşıyor ama farkında değil.. Ama vücutta inflamasyon başlıyor. İnflamasyon bağırsaklar da küçük delikler oluşturuyor ve bağırsaklar geçirgen hale gelerek sindirilememiş besinlerin kana karışmasına yol açıyor.

Severek okuduğum kitaplardan biri olan ‘ Buğday Göbeği’ kitabında buğday tüketiminin kan şekerini şekerden bile hızlı yükselttiği, göbekte yağlanma yaptığı, erken yaşlandırdığı, IBS (Hassas bağırsak sendromu), reflü gibi hastalıklara neden olduğu, kalp hastalığı, romatizma ve sayılamayacak kadar çok çeşitli hastalığa yol açabileceği anlatılıyor.

Gluten bitkilerde bulunan birçok proteinden biri. Eğer bu tür yiyecekleri tükettiğinizde şişkinlik, gaz, ishal, beyin sisi oluyorsa glütene hassasiyetiniz olduğu anlamına geliyor.

Ancak gluten-free besinler de çoğunlukla yüksek nişasta içeriği ile glutenli ürün kadar zararlı olabiliyor. Glutensiz ekmeğin buğdaydan yapılan ekmekten daha sağlıklı olması mümkün değil.

Her glütensiz ürün sağlıklı ürün demek değildir… Çünkü bütün işenmiş gıdalar gibi glütensiz ekmekler ve unlu ürünler, kimyasal koruyucular, GDO’lu soya proteini, endüstriyel yağlar, mısır ve pirinç şurupları işe

Glutensiz ürünler:

Patates

Teff

Pirinç

Keten Tohumu

Mısır

Karabuğday

Kinoa

Glutenli Besinler:

Buğday (bulgur & un)

Arpa

Çavdar

Yulaf

Süper bir tarifle hoşçakalın.

Fonksiyonel Badem Unlu Krep çünkü içindekilerin hepsi mis gibi ürünler

Malzemeler:

2 çorba k. Badem unu (istediğiniz un olur)

2 çorba k. Hindistan cevizi sütü veya badem sütü kendi yaptığım (istediğiniz çeşit süt olur)

1 çay k. Hindistan cevizi yağı (istediğiniz yağ olur)

1 yumurta

Tarif:

Yumurtayı iyice çırpın.

Sonra tüm malzemeyle karıştırıp önceden ısıtılmış tavada bir seferde pişirin.



Çikolatalı Tahin için malzemeler:

4 yemek k. Tahin

2 yemek k. Ham kakao

1 çay k. Bal (isterseniz daha çok ekleyebilirsiniz)

Keçiboynuzu veya pekmez de alternatif olabilir

Yarım çay bardağı sıcak su

Hepsini karıştırın ve işte hazır.

FONKSİYONEL TIP UZMANI EBRU ZEYNEP ALTAY