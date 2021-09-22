Glutatyon Nedir, Hangi Besinlerde Bulunur? İşte, Glutatyonun Faydaları ve Kullanımı
"Güçlü bir antioksidan olan glutatyon, vücudun hastalıklardan korunması için ihtiyaç duyulan en önemli moleküllerden biridir. Bazı bitkilerde, hayvanlarda, mantar türlerinde ve bakterilerde bulunan glutatyon faydaları saymakla bitmiyor. Peki glutatyon nedir, hangi besinlerde bulunur? İşte, glutatyonun faydaları ve olası yan etkileri hakkında merak edilenler…"
Aktif glutatyon kısaca GSH olarak da adlandırılıyor. Bu moleküler maddenin %70’in altına düşmesi ise bağışıklık sisteminin etkinliğini kaybetmeye başlaması anlamına gelir. 20 yaşından sonra her 10 yılda bir vücutta bu maddenin üretiminin %10 seviyesinde azaldığı biliniyor. İşte glutatyon hakkında diğer önemli bilgiler…
Glutatyon, hücrelerde üretilen bir antioksidandır. Büyük ölçüde üç amino asitten oluşur: Glutamin, glisin ve sistein. Vücuttaki glutatyon seviyeleri, yetersiz beslenme, çevresel toksinler ve stres gibi bir dizi faktör tarafından azaltılabilir. Seviyeleri de yaşla birlikte düşer. Bu nedenle yaş ilerledikçe glutatyon miktarının da artması önem taşır.
Glutatyon Neden Azalır?
Vücutta glutatyonun azalmasına ise pek çok farklı faktör neden olabiliyor. Bu faktörleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
- Vücutta toksinlerin birikmesi
- Yaşın ilerlemesi
- Stres
- Aşırı spor aktiviteleri
- Tek yönlü ya da sağlıksız beslenme
- Yorgunluk
- Uykusuzluk
- Bazı kronik rahatsızlıklar
- UV radyasyonu
- Röntgen ışınları
- Elektromanyetik frekans yayan cihazlar (telefon, telsiz vs.)
Glutatyon Nasıl Kullanılır?
Vücut tarafından doğal olarak üretilmesine ek olarak, glutatyon intravenöz, topikal veya inhalan olarak verilebilir. Ayrıca kapsül ve sıvı formda oral bir takviye olarak da mevcuttur. Yine de glutatyonun bu şekilde alınması o kadar etkili olmayabilir.
Glutatyon Faydaları Nelerdir?
İşte karaciğer hastalıklarından strese glutatyonun vücuda sağladığı faydaları…
Oksidatif stresi azaltır
Oksidatif stres, serbest radikallerin üretimi ile vücudun onlarla savaşma yeteneği arasında bir dengesizlik olduğunda ortaya çıkar. Çok yüksek seviyelerde oksidatif stres, birden fazla hastalığın habercisi olabilir. Bunlara diyabet, kanser ve romatoid artrit dahildir. Glutatyon, sırayla hastalığı azaltabilecek oksidatif stresin etkisini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Karaciğer hastalığında hücre hasarını azaltır
Karaciğerdeki hücre ölümü, glutatyon da dahil olmak üzere antioksidanların eksikliği ile şiddetlenebilir. Bu, hem alkolü kötüye kullananlarda hem de kullanmayanlarda yağlı karaciğer hastalığına yol açabilir. Glutatyonun, kronik yağlı karaciğer hastalığı olan bireylerin kanındaki protein, enzim ve bilirubin düzeylerini iyileştirdiği gösterilmiştir.
Yaşlı bireylerde insülin direncini artırır
İnsanlar yaşlandıkça daha az glutatyon üretirler. Araştırmacılar yaşlı bireylerde kilo yönetimi ve insülin direncinde glutatyon rolünü keşfetmeye hayvan ve insan çalışmalarında bir arada kullanılmıştır. Çalışma bulguları, düşük glutatyon seviyelerinin daha az yağ yakma ve vücutta daha yüksek yağ depolama oranları ile ilişkili olduğunu gösterdi.
Bacak ağrılarını dindirmeye yardımcı olur
Glutatyonun dolaşımı iyileştirdiğini ve çalışma katılımcılarının daha uzun mesafeler boyunca ağrısız yürüme yeteneğini artırdığını bildirdi. Plasebo salin solüsyonu yerine glutatyon alan katılımcılara beş gün boyunca günde iki kez intravenöz infüzyonlar verildi ve ardından hareketlilik için analiz edildi.
Parkinson hastalığının semptomlarını azaltır
Parkinson hastalığı merkezi sinir sistemini etkiler ve titreme gibi belirtilerle tanımlanır. Şu anda tedavisi yoktur. Daha eski bir çalışma, intravenöz glutatyonun titreme ve sertlik gibi semptomlar üzerindeki olumlu etkilerini belgeledi. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu vaka raporu, glutatyonun semptomları azaltmaya yardımcı olabileceğini ve bu hastalığı olan kişilerde yaşam kalitesini iyileştirebileceğini öne sürüyor.
Kontrolsüz diyabetin etkisini azaltabilir
Uzun süreli yüksek kan şekeri, azaltılmış miktarlarda glutatyon ile ilişkilidir. Bu, oksidatif strese ve doku hasarına yol açabilir. Bir çalışma , sistein ve glisin içeren diyet takviyesinin glutatyon seviyelerini artırdığını buldu. Ayrıca yüksek şeker seviyelerine rağmen kontrolsüz diyabetli kişilerde oksidatif stresi ve hasarı azalttı.
Glutatyon Hangi Yiyeceklerde Bulunur?
Glutatyon, kükürt molekülleri içerir, bu nedenle kükürt oranı yüksek yiyecekler vücuttaki doğal üretimini artırmaya yardımcı olabilir.
Glutatyon seviyelerini doğal olarak artırmaya yardımcı olan diğer yiyecekler ve şifalı otlar şunları içerir:
- Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası ve Çin lahanası gibi turpgillerden sebzeler
- Sarımsak ve soğan
- Yumurtalar
- Fındık
- Baklagiller
- Balık ve tavuk gibi yağsız protein
- Süt
- Keten tohumu