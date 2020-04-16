Global Wellness Day’den, İyi Yaşamayı Hatırlatan Bir Film

“Bu yıl GWD’yi kutlamak ve dünyaya iyi yaşamayı hatırlatmak için 13 Haziran’ı beklemeye gerek yok! Bugünü hayatının miladı yapabilir, en değerli iyi yaşam gününe dönüştürebilirsin.

Bugün yaşamayı seç, kendine iyi bakmaya başla, sevdiklerine iyi yaşama yolunda ilham ol, çevrene moral aşıla ve her gününü Global Wellness Day gibi kutla.” mesajlarının yoğun verildiği bu özel film, tüm dünya insanlarına, yaşadıkları bu belirsiz süreci birlikte aşmayı ve yeni bir umut yeşertmeyi teklif ediyor.

Global Wellness Day ayrıca, bu yıl bir ilke imza atılarak, 13 Haziran Cumartesi, tüm dünyada eş zamanlı olarak, Instagram hesabı @globalwellnessday üzerinden 24 saatlik çok özel bir canlı yayın ile kutlanacak. Yeni Zelanda’dan başlayıp, Amerika’da sonlanacak olan kutlamada, bir çok ülkeden ünlü konuşmacılar ve eğitmenler yer alacak.

13 Haziran Cumartesi @globalwellnessdayturkey Instagram hesabı üzerinden tüm gün sürecek olan canlı yayın etkinliğine; Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak, Yazar Aret Vartanyan, Fitoterapi ve Akupuntur Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Astrolog Sare Palaska, Yoga Eğitmeni Cem Akçan, Egzersiz Uzmanı Ebru Karaduman, Kişisel Spor ve Zumba EğitmeniAyşegül Demirsoy, Kahkaha Yogası Elçisi ve Master Eğitmen Eser Mutlu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Kişisel Spor Eğitmeni Baha Cemali ve Kişisel Dönüşüm Danışmanı-ve Ses Masajı Uzmanı Sırma Belin konuk olacak.