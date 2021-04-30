Glayöl Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Glayöl Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Sıcakların zirveye ulaştığı Ağustos aylarında yüksek sıcaklıklara dayanım gösteremeyen birçok çiçek solmaktadır. Glayör çiçeği ise, bu sıcaklarda 1 hafta boyunca tazeliğini ve canlılığını koruyabilen bir çiçek olarak dikkat çeker. Ayrıca 2 ve 4 metre boyu arasında, başak yapısında uzayan ilgi çekici bir çiçek olarak karşımıza çıkan bir süs bitkisidir.

Glayöl Çiçeği Nedir?

Glayöl çiçeği, esasında ismi Gladiolus’ tan yani Gladyatör kelimesinden gelmektedir. Zarif ancak bir o kadar da güçlü yapraklara sahip olan bitkinin yaprakları sahip oldukları kılıç şeklinden dolayı bir gladyatör kılıcına benzetilmiştir. Bitkinin sahip olduğu uzun ve güçlü yapraklarının arasından çıkan ihtişamlı ve etkileyici çiçek ise, tam olarak Ağustos ayına yakışır bir görüntü sergileyecek bir yapıya sahiptir.

Glayöl Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Glayöl çiçeği bakımı, çiçeğin gelişiminde büyük bir unsuru oluşturmaktadır. Bitki bol güneşi sever bu sebeple güneş ışığı almasının sağlanması önemlidir. Düzenli sulama isteyen bir çiçektir. Esintiden hoşlanan bir bitkidir. Bu sebeple esintili ortamda iyi güneş aşığı da alıyorsa çok kaliteli çiçekler açar. Bu bitki için gübrelenmiş toprak önemlidir. Bunun haricinde çok toprak seçmeyen bir bitkidir.

Bu çiçek eğer saksıda yetiştiriliyorsa en az 40 cm çaplı ve bir o kadar da derin olan, drenaj deliğine sahip saksıların tercih edilmesi önemlidir. Bu kapsamda saksının altına iyi drenaj sağlaması için çakıl taşları konulması büyük fayda sağlayacaktır.

Glayöl Çiçeği Nasıl Ekilir?

Glayöl çiçeğinin ekim işlemi için tohumlar olgunlaştıktan sonra, bahçeye veya saksı içerisinde, 1 cm toprak altına gömülerek ekim işlemi gerçekleştirilir. Ekim sonrası düzenli sulama yapılarak, 12 hafta çimlenme görülür. Bu süreç zaman zaman 4 yıl almaktadır. Tohumların çimlenmesi için çok uzun zaman bekleneceğinden dolayı, saksıda soğanı ile yetiştirmek çok daha pratiktir.

Glayöl Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Bitkinin çoğaltılmasında tohumdan faydalanılabilir. Ancak bu oldukça sabır gerektiren ve uzun süreli bir işlemdir. Bu sebeple glayöl çiçeğinin çoğaltılması noktasında pek de beklentileri karşılamayan bir seçenek değildir. Bu sebeple bitkinin soğanıyla çoğaltma işlemi çok daha fazla baş vurulan bir yöntemdir. Aynı zamanda soğan ile çoğaltma işlemi çok daha kısa süreli ve kolay olmaktadır.

Glayöl Çiçeği Nasıl Sulanır?

Glayöl çiçeğin gelişiminde sulamanın büyük bir önemi bulunmaktadır. Bu bitkinin sulaması yapılırken toprağını kuru bırakmayacak şekilde, yağmurlama şeklinde sulama işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Bitkinin sulanmasında düzenli yapılan sulama oldukça önemli bir yarar sağlar.

Evde Glayöl Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde glayöl çiçeği yetiştiriciliği yapılması bakımından tercih edilebilecek ideal bitkiler arasında yer alır. Bunun sebebi bitkinin çok zorlayıcı bir bakım gerektirmiyor olmasıdır.

Glayöl Çiçeği Anlamı

Glayöl çiçeğinin anlamı açtığı her çiçeğin anlamına göre farklılaşmaktadır. Bu bakımdan her renk farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu kapsamda glayöl çiçeğinin anlamları aşağıda belirtilmektedir:

- Kırmızı glayöl çiçeği, istek ve ilgiyi temsil eder.

- Pembe glayöl çiçeği, sevgi ve zarafeti simgeler.

- Mor glayöl çiçeği, içtenlik ve inanç anlamında kullanılmaktadır.

- Sarı glayör çiçeği isyan ve kıskançlığı ifade eder.

- Beyaz glayör çiçeği anlamı ise, arkadaşlık ve dostluğu temsil eder.

Glayöl Çiçeği Latincesi

Glayöl çiçeğinin bilimsel olan yani Latince adı"gladiolus" olarak bilinir. Bu Latince ismin anlamı ise Türkçe'de küçük kılıç demektir.

Glayöl Çiçeği Özellikleri

Glayül çiçeğinin öne çıkan özellikleri aşağıda listelenmektedir:

- Glayöl çiçeğini saksıda yahut saksıda yetiştirilmesi mümkündür.

- Sıcak yaz aylarında aşırı sıcaklara dayanarak, canlılığını koruyabilen bir yapıya sahiptir.

- Bitkinin yeşil başak kısmında, kırmızı, turuncu ve sarı gibi pastel renklere sahip olan çiçek açar.

- Uzun yapılı bir çiçektir.

- Yetiştirmesi çok zahmetli olan bir çiçek türü olmasının yanı sıra bulunduğu ortama güzel bir manzara kazandırır.

- Bitki aşağıdan yukarıya doğru uzayarak çıkan bir yapıya sahiptir.

- Soğanlı yapıya sahip kökleri bulunur.

- Balkon ve bahçelerde rahatlıkla yetiştirilebilen süs bitkilerinden biridir.

- Kış aylarında uyku dönemine giren ve yaz aylarında ise uyanışa geçerek çiçek açan bir bitkidir.

Glayöl Çiçeği Faydaları

Glayöl çiçeği sahip olduğu etkileyici yapısı ile yaygın olarak süs bitkisi olarak kullanılan çiçek türlerinin arasındadır. Fakat bu güzel çiçeğin kök saplarının kusturucu ve cinsel isteği arttırıcı nitelikte etkileri bulunmaktadır. Fakat bu yönde bitki kullanımı için bir uzman doktorunun görüşünün alınmasında çok önemli bir fayda vardır.