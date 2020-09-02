Giysilerinizin bakımında dikkat etmeniz gerekenler

Denim kumaşların bakımı

Değerli kotlarınıza bakım yapmak, yıkamak kadar basit görünebilir ancak iyi görünmelerini sağlamak için birkaç önemli bilgiye ihtiyacınız vardır. Sert kumaşlı denim ürünleriniz varsa, onları yumuşatmanız neredeyse altı ay sürebilir ve o zamana kadar çok sık yıkamanız gerekmez. Günümüzde çoğu denim kot işlem görmüş olduğundan, sadece lekelendiğinde veya sarkmaya başladığında yıkamanız yeterlidir.

Denim kumaşların kurutulması

Kotlarınızı kurutma makinenizde kurutmanın onlara zarar verdiğini biliyor muydunuz? Çoğu tasarımcı, kot pantolonların nemsiz bir ortamda asılarak düz bir zeminde kurutulmasını tavsiye ediyor. Yine de kurutma makinenizden vazgeçemiyorsanız, kotlarınızı en düşük ayarda kurutun ve tamamen kurumadan önce mutlaka makineden çıkarın.

Kullanım talimatlarını okuyun

Giysi etiketlerindeki talimatları okuyun. Kullanma talimatlarında makinede yıkanmaması gerektiği uyarısı varsa bunu dikkate alın. Kuru temizlemeye gereğinden fazla bütçe ayırmak istemiyorsanız ya da eşyaları elde yıkamak için yeterli zamanınız yoksa satın almaktan vazgeçmeniz daha iyi bir fikir olabilir. Ne de olsa giysi etiketlerinin bir amacı var ve sevdiğiniz parçalara özen göstermenin en önemli yolu verilen talimatlara uymaktır.

Kıyafet düzeni

Değerli vaktimizi genellikle gardırop düzenlemeye ayıramadığımızdan giysilerimiz ne yazık ki sıklıkla kırışır. Bu da her seferinde ütülediklerimizin çok çabuk yıpranmasına neden olur. Ayrıca, ipek ve kot gibi bazı kumaşların nefes alması gerekir. Bu nedenle onları bir dolaba doldurmak iyi bir fikir değildir. Giysilerinizin daha uzun süre dayanması için dolabınızın temiz ve havalandırılmış olmasına özen gösterin.

İyi askılara yatırım yapın

Bakımlı bir kıyafet dolabı kaliteli askılara yatırım yapmayı gerektirir. Sık kullanılan ince tel askılar birçok kumaşın sarkmasına, esnemesine ve dolayısıyla şeklini kaybetmesine neden olabilir. Bunun yerine, giysileri destekleyen sağlam askılar edinmeye çalışın, böylece sünmüş omuzlar veya sarkan kazaklarla karşılaşmaktan kurtulmuş olursunuz.

Egzersiz kıyafetlerinin yıkanması

Çoğu zaman yıkamaya fazla vakit ayırmak istemeyiz. Spor giysilerinizin bakımı normalden daha fazla işlem gerektirdiğinden, bizi en zorlayıcı kıyafet türlerinden biri olabilir. Egzersiz giysilerinizi hemen yıkayamadığınızda, sepet içinde bırakmaktan kaçının. Sepet içinde ya da kapalı ortamda kalması eşyaların küflenmesine sebep olabilir ve ter kokusu giysilerinize yerleşebilir. Yıkamanın ardından, kurutma makinesinin en düşük ısı ayarını kullanın ya da en sağlıklısı açık havada kurutun.

Mayo yıkama

Tuzlu suyu veya kloru çıkarmak için mayoları her kullanımdan sonra yıkamak akıllıca görünse de sadece durulama işlemi, temizlenmesinde yeterli olacaktır. Mayolarınızı soğuk sudan geçirerek kir, ter ve güneş kreminden kurtulmanız mümkün. Yıkama zamanı geldiğinde ise ters çevirmeniz ve bir çorba kaşığı sıvı deterjanla soğuk suda elde yıkamanız gerekir.

Mayoları kurutma

Mayolarınızı kurutmak, aslında iç mekana asmak kadar kolay bir işlemdir! Güneşte kurutmak ilk başta çok mantıklı görünse de güneş mayonuzdaki bazı liflerin solmasına ve parçalanmasına neden olabilir. Ayrıca mayonuzu sıkmaktan kaçınmalı, her zaman önce fazla suyu nazikçe süzmeniz, ardından iç mekanda gölgeli bir yere asmanız en iyisidir.

Doğru yıkama şekli

Giysilere bakmanın en önemli kısmı, onları doğru şekilde yıkamaktır. Doğru yıkamanın ilk kuralı ise kıyafetleri renklerine göre ayırmaktır. Öncelikle havlu gibi tüy bırakan giysileri sentetik kumaşlar gibi tiftik toplayanlardan ayırın. Bunun yanında, giysileri yıkarken ters çevirdiğinizde renklerinin solmasını önlemekle kalmaz, tüylenmeyi de azaltmış olursunuz.

Makul kurutma

Giysilerinizi yüksek ısı ayarında kurutmak tam bir felaket olabilir. Kurutucuyu kullanırken çok dikkatli olun çünkü hassas giysileriniz solabilir, büzülebilir ve hatta yırtılabilir. Daima ürün kullanım talimatlarını okuyun, çamaşırın fazla suyunu sıkın ve kurutucuyu çok fazla doldurmaktan kaçının.