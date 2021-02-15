Gilaburu Nasıl Yetişir? Gilaburu Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Faydaları bilimsel olarak kanıtlanan gilaburu bitkisi, son dönemlerde ülkemizde fazlaca ilgi görmektedir. İçeriğindeki mineraller ve asit dolayısı ile gençlik iksiri olarak rağbet görmektedir.

Gilaburu Bitkisi ve Meyvesi Özellikleri

Gilaburu -25 dereceye kadar dayanıklı bir bitkidir. Gilaburu fidanının meyve vermesi 3-4 yılı bulabilmektedir. Meyveleri salkım şeklindedir. Gilaburu meyvesi ve suyu asidik bir özelliğe sahip olması nedeni ile reflü gibi mide sorunları yaşayanlar için önerilmemektedir. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi gilaburu bitkisinin de bilinçli tüketimi oldukça önemlidir. Doktora danışılmadan tüketilmemelidir.

Gilaburu Nasıl Yetişir?

Genellikle su kenarlarında arazisi olanlar, tarlalarının kenarlarına dikerek yetiştirirler. Daha çok bahçe kenarlarında yetiştirilir. Su sistemleri kurularak büyük ölçekli bahçelerde yetiştirilir.

Gilaburu Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?

Gilaburu bitkisi yetiştirilirken bolca sulamaya ihtiyaç duyar. Genellikle Kayseri ve çevresi başta olmak üzere neredeyse tüm İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilir. Toprak 30 cm derinliğinde açılır. Gilaburu fideleri 3 metre aralıklar ile dikilir. 3 günde bir sulanır. Aralık Mart ayları arasında dikimi uygun görülür. Akarsu ya da su kenarlarında yetiştirilir. Gilaburu daha çok yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı karasal iklimde yetişmeye uygun bir bitkidir.

Gilaburu Bitkisi Faydaları Nelerdir?

Yüksek miktarda C vitamini içerir.

Sonbaharda toplanan gilaburu meyvesi kurutularak suyu kaynatılır. Böbrek hastalıklarına iyi gelir. Ancak şiddetli böbrek sancısı yaşayanlar uzman doktora başvurmalıdır.

Astım, romatizma, yüksek tansiyon, kabakulak sorunlarında iyileştirici özelliği bulunmaktadır.

Uyku bozukluğu gibi sorunlara fayda sağlamaktadır.

Bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlar. Destek olur ve kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Regl döneminde oluşan şiddetli ağrıların geçmesine yardımcı olur.

İdrar söktürücü etkisi bulunmaktadır.

Cildin temizlenmesine yardımcı olur. Sivilce, akne gibi yaşanılan cilt sorunlarına çözüm olabilir.

Yaşlanma karşıtı özelliği bulunmaktadır.

Kötü kolesterolü düşürücü özelliği bulunmaktadır.

Damarlarda ki yüksek basıncı azaltarak kalp ve damar hastalıklarının oluşma riskini azaltır.

Güçlü bir antioksidan özelliği ile kansere karşı koruyucu etkisi vardır.