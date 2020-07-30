Gıdıdan Kurtulma Tekniği: Gökyüzü Öpme Egzersizi

Gıdı oluşumunu etkileyen faktörler neler?

Yaşlanma: Yaşla birlikte cilt elastisitesi azalır. Sarkma gıdı görünümüne neden olur.

Beslenme ve kilo durumu: Kilo alan herkeste gıdı oluşmaz ama kilo alımı gıdı oluşumu için önemli nedenlerden biridir. Kötü beslenme, yüksek karbonhidratlı besinler, işlenmiş gıdalar, sağlıksız beslenme cildin yapısına zarar veren etmezlerdir.

Genetik: Ailenizde gıdısı olan kişiler varsa sizde de olabilir.

Postür: Kötü duruş, çene kemiğinin yere paralel değil de öne eğik durması zaman içinde gıdı oluşumuna sebep olur.

Egzersiz: Bazı egzersizler yüz ve boyun kaslarını aktive ederek gıdı görünümünü azaltabilir.

Gökyüzünü öpme egzersizi yapın!

Egzersizden önce ısınma hareketleri yapılmalıdır. Her egzersizden önce olduğu gibi ısınma oldukça önemlidir. Başınızı öne eğin çeneyi serbest, başınızı önce saat yönünde 5 kere sonra ters yönde 5 kez olmak üzere çok yavaş bir şekilde çevirin. Sonra başınızı geriye atabildiğiniz kadar atın, çenenizi hafif öne doğru iterek gökyüzünü öpüyormuş gibi yapın. 20 saniye bekleyin ve egzersizin tekrarlayın. Ay sonunda sonucu hissedeceksiniz!

Ameliyatsız gıdı estetiği

Ameliyatsız uygulamalarda gıdı bölgesini iyileştirmek için birçok tedavi var. Bunları kombine olarak kullanmak mümkün. İplerle (Fransız Askı) boyun sıkılaştırılabilir. Hem askı uygulaması hem de iplerin örümcek ağı gibi o bölgeye yerleştirilmesi sıkılaşma sağlar.

Yüzün yukarıdan kaldırılması da boyun bölgesine katkı sağlar. Gıdı bölgesine lipolizle fazla yağ doku azaltılabilir. Fokuslanmış ultrasound gibi cilt altında sıkılaşma sağlayan cihazlarda bu bölge için uygun olacaktır.