Gıdı ve Yanak İnceltme Yöntemleri Nelerdir, Ameliyatsız Nasıl Yapılır?

Bişektomi ameliyatının yerine yapılabilecek ameliyatsız yanak inceltme yöntemleri var. Agassi ve mezolipoliz bu alanda en çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer alıyor.



Bişektomi ve ameliyatsız tedavi yöntemleri arasındaki en önemli fark bişektomi ameliyatında yağ kitlesinin tamamının alınmasıdır. Yağ kitlesi alındıktan sonra alt yanakta bir çökme yaşanır. Ancak medikal estetik yöntemlerinde ana yağ kitlesinden uzak durulur ve çevresinde oluşan fazla yağ hedef alınarak o bölgede bir incelme sağlamak hedeflenir. Seans sayıları kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu iki işlem de kişinin yağ kitlesi azaldıktan sonra, cilt sarkmasını önlemek için farklı etkiler gösterir.

Agassi işleminde ağız içerisinden prop ile verdiğimiz radyofrekans enerjisi yağ parçacıklarını aktive edip, lenf sistemine ve böbrek sistemine karışıp dışarı atılmasını sağlar. Agasside ile geri dönüş görülmez. Ancak kilo aldığınızda, var olan yağ yastığı genişlediğinde yine aynı problem görülebilir. Ödem görülme riski %2 gibi bir oranla oldukça azdır. Süreç gündelik hayatınıza devam edecek kadar kolay geçer. Kısa seanslar ile etkili sonuçlar elde edebiliriz. Yan etki olarak sadece yanak içerisinde hassasiyet oluşması görülebilir. Bu hassasiyet 1-2 gün içerisinde kendiliğinden geçecektir.

Üst yanaklarımız, bizim için oldukça gereklidir. Biz yaş aldığımızda orta yüzümüzden çöküyoruz. Ana sarkıklıkların tüm nedeni bu bölgede gerçekleşiyor. Eğer üst yanaklarınıza inceltici bir işlem uygularsanız, yaş aldıkça yüzünüzün çöküp, sarkmasını garantiye almış olursunuz. Ancak minyon yapısına rağmen yüzündeki orana karşı gerçekten fazla üst yanağa sahip olan hastalara farklı işlemler uygulayabiliyoruz. Küçük mezoterapi iğneleri ile cildi sıkılaştıracak ancak aşırı fazla yağ kaybettirmeyecek uygulamalar yapıyoruz. Ultera ile derin doku atışı yapıp cildin daha ezilerek, daha pürüzsüz hale gelmesini de sağlayabiliyoruz. Ultera işlemi ile ciltteki kolajen üretimi de artırılmış oluyor.

Bir başka yöntem ise şakaklardaki boşlukları doldurup, yanakları daha orantılı bir görüntüye kavuşturmaktır. Fransız askı yöntemlerinden yararlanarak da yüzü daha gergin bir hale getirip, yanakları yana çekecek şekilde uygulamalar yapabiliriz.

Boyun ve alt yanak sarkması ise yaş aldıktan sonra herkesin karşısına çıkan bir problem. Buradaki problemin kaynağında alt dokudaki anatomik yağların erimesi ve cildimizdeki yapıtaşlarının varlığını kaybetmesi sonuncunda cildimizin yer çekimine yenik düşmesi gibi nedenler yer alıyor. Bu neden ile daha genç ve orantılı bir görüntü yakalamak için bir yüz mimarisi yapacaksak, yağ azalan yere dolgu koymak, cilt konsantrasyonunu artırmak için kök hücre ve mezoterapi gibi yöntemlere başvurmak ve belirli bir sarkıklığın üzerinde ise de askıları kullanmak gerekir.