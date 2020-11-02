Gıdı Neden Olur? Gıdı Estetiği Nasıl Yapılır?

GIDI NEDEN OLUR?

Her durumda gıdı bölgesindeki bu yağlanma ve derideki sarkam yüz hattının bozulmasına ve insanın olduğundan yaşlı ve kilolu görünmesine yol açmaktadır. Sadece bir gıdı tedavisiyle gerçekten bütün yüzün ifadesi ve dinamizmi değişebiliyor. Dolayısıyla insanlar bu gıdılı görünümden özellikle ameliyatsız bir şekilde kurtulmak istiyorlar.

GIDI TEDAVİSİ –GIDI ERİTME-GIDI TOPARLAMA

Bana sıklıkla gıdı aldırma için nasıl işlemler yapıyorsunuz? Gıdı eritme nasıl yapılır gibi çok soru geliyor. Gıdı tedavisinde en önemli konu buradaki yağları aldığınızda derideki gevşeme ve sarkmanın da aynı anda tedavi edilmesi konusudur. Bu sebeple öyle bir teknik kullanmalısınız ki hem gıdı eritme hem de gıdı toparlama yani o bölgedeki derinin sıkılaşmasını aynı anda sağlamalısınız.

GIDI ESTETİĞİ NASIL YAPILIR ?

Ben gıdı estetiği için hem yağları eritecek hem de aynı zamanda gıdı bölgesindeki deriyi sıkılaştıracak bir tedavinin birlikte yapılması taraftarıyım . Bu sebeple öncelikle gıdı eritecek bir mezoterapi ile bu bölgedeki yağları kırıp; ardından lazer uygulayarak buradaki derinin kolajen üretip sıkılaşmasını sağlayarak tedavi uyguluyorum ve oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz.

LAZER LİPOLİZLE GIDI TOPARLAMA

Gıdı normalde çeneye paraleldir ve karşıdan bakıldığında sarkma görülmemelidir. Gıdıdaki sarkma, bütün yüz algısını olumsuz yönde değiştirebilir. Yüzdeki yaşlanma izlerimizi kusurlarımızı makyajla kapatıp gizleyebiliriz. Ancak sarkmış bir gıdıyı gizlemek mümkün değildir. Hem Kadınlarda ve hem erkeklerde gıdı gerçekten insanları rahatsız edecek boyutlarda olduğunda gıdı estetiğiyle bu durum sorun olmaktan çıkar.

Gıdıdaki sarkmanın düzeyine göre; lazer ile sıkılaştırma yapılacaksa, lokal anestezi uygulanır. Gıdı bölgesinde 1 veya 2, 1-2 mm'lik deliklerden girilerek lazerle yağlar tek seansta tamamen eritilir ve cilt sıkılaştırılır. Hasta işlemden hemen sonra sosyal ve iş yaşamına dönebilir.