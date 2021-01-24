Gıdaları Yüze Sürmek Bakın Nelere Sebep Oluyormuş!

Yaz aylarında sıcaklar nedeniyle oluşan cilt sorunlarının yanı sıra sert soğukların başladığı bu günlerde de birçok kişi cilt kuruluğu başta olmak üzere cilt sorunlarından yakınırken, kış aylarında cilt daha çabuk kuruyor.

Sağlıklı bir cilt için ayda bir kez cilt bakımı yapılması gerekiyor. Çoğu kişi daha ekonomik olsun diye evde bir takım uygulamalar yapıyor. Limon, karbonat ve pirinç unu gibi şeyleri yüze sürmek son derece yanlış. Özellikle asitli olan ürünler ciltte lekelere neden olabilir. Bunun yerine gerçek gül suyu ile yüze bakım yapılabilir.

Kuru soğuklarda cildin en büyük düşmanı kuruluk oluyor. Kış aylarında cildimiz kendini koruyabilmek için daha çok direnç gösterdiği için kırışıklık da artar. Bunlara karşı küçük önlemler alabiliriz. Güneş koruyucu krem ve çok pahalı olmasına gerek olmayan nemlendirici kremlerle bakım yapılabilir.

Evde kullanılan lambalar ve telefon ışıkları da UV etkisi yapıyor. Bunlara karşı da kendinizi korumalısınız. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez güneş koruyucu kullanmalısınız.