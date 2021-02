Geyik Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Geyik Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Kendine özgü aroması ve lezzeti bulunan bir mantar türü olarak geyik mantarı öne çıkıyor. Günümüzde son zamanlarda tercih edilen ve dikkatleri üzerine toplayan lezzetli bir mantar türüdür. Farklı bölgelerde yetişmesi ile beraber bu mantarın zehirli olup olmadığı konusunda da bilgi almaya çalışılıyor.



Geyik Mantarı Nedir?



Yapışkan olmayan ve kuru bir et görünümüne sahip mantar türüne geyik mantarı denmektedir. Özellikle kendine has bir aroması olması ile beraber mutfaklarda tercih edilen bir mantar türü olarak öne çıkıyor. Şapka bere ve kahverengi olan ve gövde kısmı ise beyaz renge sahilde mantar çeşitleri içerisinde yer alıyor.



Geyik Mantarı Nerede Yetişir?



Geyik mantarı özellikle kayın ormanlarında, iğne yapraklı ağaçların olduğu bölgede ve yosunlar arasında yetişen bir mantar türüdür. Kırmızı kahverengi ile beraber ateş sarısı rengine sahip iki farklı çeşidi yer alır. Özellikle Türkiye'de Anadolu'nun birçok farklı Bölgesi'nde yetişen bir mantar türü olduğunu söylemek mümkündür. Daha çok temmuz ve eylül aylarında Marmara bölgesinde yetişirken, Avrupa'nın farklı ülkelerinde de yetişir.



Geyik Mantarı Nerede Bulunur?



Geyik mantarı Türkiye'de başta Marmara Bölgesi'nde yetişen ve bulunan bir mantar türüdür. Tabii bu bağlamda kayın ve meşe ormanları ile beraber yosunların bulunduğu bölgelerde yer almaktadır. Özellikle iğne yapraklı ağaçların diplerinde rahatlıkla bulunabilir. Ateş kırmızısı ve kırmızı kahverengi üzerinden dikkatleri üzerine çeker ve rahatlıkla tespit edilir.



Geyik Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Merak edilen konular içerisinde geyik mantarının yenip yenmediği ve zehirli olup olmadığı geliyor. Tirmit mantarı olarak da bilinen geyik mantarı zehirli değildir. Aynı zamanda birçok farklı yemek görünce kullanılır ve yenir. Özellikle kendine has kokusu ve aromatik tadı nedeniyle çok sevilen ve tercih edilen mantarlar içerisine girmiş olduğunu söylemek mümkün.



Geyik Mantarı Faydaları



Geyik mantarı sadece lezzeti değil aynı zamanda insan sağlığına verdiği katkı üzerinden de tercih edilmektedir.



- Özellikle kalbi koruduğu ve damar tıkanıklığını önlediği biliniyor.

- Yağ oranı düşük bir mantar olduğu için diyetlerde rahatlıkla kullanılabilir.

- Protein bazlı bir mantar türü olması ile beraber 7'den 70'e herkes tüketebilir.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirerek bakteri ve benzeri pek çok zararlıya karşı koruma sağlar.

- Vitamin ve mineral kaynaklı zengin bir besin kaynağı olduğu için, çocuklar adına önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



Bu şekilde insan açısından önemli faydaları ile beraber günümüzde yemeklerde yaygın kullanılan bir mantar türü olduğunu söylemek mümkün.



Geyik Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Geyik Mantarı Yetiştiriciliği



Geyik mantarı özel olarak ele alınmak suretiyle iklim şartlarına uygun bölgelerde yetiştirilebilir. Bunun için çok özel bir alan yaratılmalı ve verimli topraklarda uygulama gerçekleşmelidir. Özellikle ilaçlama ile beraber bir gübreleme üzerinden yetiştirilebilir. Yağışı seven bir mantar olması ile beraber Marmara Bölgesi'nde ya da Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilir.



Geyik Mantarı Özellikleri



Şapkası 5 ile 15 cm ye kadar çıkabilen geyik mantarı, yapışkan olmayan kuru bir et görünümüne sahip mantar türleri arasında geliyor. Aynı zamanda ateş kırmızısı rengi ile beraber kırmızı kahverengi renge sahip bir mantar türü olarak da değerlendirilmektedir. Harika bir lezzet olmasının yanı sıra dünya çapında değerlendirilen mantarları arasında gelmektedir.