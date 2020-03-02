Geri çekilme yöntemi nedir?

Öncelikle geri çekilme yöntemi nedir, buna bir bakalım. Geri çekilme yöntemi, dışarıya boşalma olarak da adlandırılıyor. Bu yöntem, ilişki sonunda erkeğin penisini dışarıya çekerek vajinanın dışına boşlaması olarak tanımlanıyor. Yapılan araştırmalar, dünya genelinde çok sayıda çiftin bu yöntem ile korunduğunu söylüyor.

Geri çekilme yöntemi güvenli mi?

Birçok çift ilişki sırasında kondom kullanmaktan hoşlanmıyor, bunu 'yapay' bulduklarını belirtiyor. Bu sebeple de geri çekilme yöntemine başvuruyorlar. Ancak hamile kalmak istemeyenler için bu yöntem pek de güvenli değil.

Neden mi? Çünkü cinsel ilişki sırasında boşalmadan önce erkeklerin penis ucundan salgı geliyor. Boşalma öncesinde salınan bu sıvı birkaç damla olsa bile içinde 300.000 adet sperm barındırabiliyor. Hamile kalmak için tek bir spermin yumurta ile buluşması gerektiğini göze alırsak, ihtimalin ne kadar büyük olduğunu anlayabiliriz.

Özetle; erkek geri çekilip dışarıya boşalsa bile spermlerin yumurtaya ulaşma ihtimali de bir hayli yüksek. Öte yandan erkekler için geri çekilme yöntemini uygulamak bazen çok zor olabiliyor. Erkeğin oldukça kontrollü olmasını gerektiren geri çekilme yöntemi, boşalma anının heyecanı ile zorlaşabiliyor.

Geri çekilme yönteminin pek de güvenilir olmadığını şu araştırma sonuçlarına bakarak da anlayabiliriz. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir çalışma, geri çekilme ile korunan 100 çiftten 27’sinin gebelik ile karşılaştığını ortaya koydu.

Güvenilir korunma yöntemleri

Eğer bebek sahibi olmayı düşünmüyorsanız geri çekilme yöntemi gibi geleneksel yöntemler yerine daha kesin korumaya sahip korunma yöntemleri tercih etmelisiniz. Spiral, doğum kontrol hapı ya da kondom kullanmak geri çekilmeden çok daha güvenli olacaktır.

Öte yandan kendiniz için en doğru korunma yöntemini bulmak için kadın doğum uzmanınıza danışmayı ihmal etmeyin.