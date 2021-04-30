Gerbera Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Gerbera Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Gerbera çiçeği çiçekçilerde en çok satılan çiçeklerin başında yer almaktadır. Bakımında özellikle sulamaya dikkat edilmesi gerekir.

Gerbera Çiçeği Nedir?

Gerbera çiçeği iyimserliği temsil eden bir çiçektir. Gerbera çiçeği ülkemizde de yetiştirilmekte olan ve ülkemiz iklim şartlarına uygun olan bir çiçek olduğunu söyleyebiliriz. Gerbera çiçeği çiçek sektöründe en fazla yetiştirilen çiçekler arasında yer almaktadır. Papatyagiller ailesine mensup olan Gerbera çiçeği güzel kokusu ile de bilinmektedir. Gerbera çiçeği dekor ve süs amaçlı olarak yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Görüntüsü itibari ile yapay bir çiçeğe benze de aslında doğal bir çiçektir.

Gerbera Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Bu çiçek özel bir bakım gerektirmez. Gerbera çiçeği bir vazo çiçeği olarak bilinir. Dolayısıyla vazoda iken bakımlarına dikkat etmek gerekir. Bir vazo çiçeği olduğundan dolayı suyunu titizlik ile seçmelisiniz. Bunun için bir çeşme suyu değil de arıtma suyu ya da başka hazır sular tercih edebilirsiniz. Devamlı olarak suda beklemesi gereken bir çiçek olduğundan dolayı haftada bir kere vazo suyunu değiştirmeniz yeterli olacaktır. Vazo suyu 2 günde bir kontrol edilmeli. Eğer vazo suyunda bir kirlilik söz konusu ise içerisine kirliliği önlemek amacı ile koruyucu çözeltiler ekleyebilirsiniz.

Bu şekilde vazonun içerisindeki su daha temiz olacak ve çiçeği olumsuz faktörlerden koruyacaktır. Gerbera çiçeğini bakterilerden de korumanız gerekmektedir. Bakteriler bu çiçeğin gövde kısmını tıkayabilir. Bu durumda da bir takım çiçek hastalıkları ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bitkinin başı dik değil daha eğik durur. Bunun için bakterileri önlemek amacı ile hazır su ile haftada bir kere olmak üzere vazo suyu değiştirilmelidir.

Gerbera Çiçeği Nasıl Ekilir?

Gerbera çiçeği toprağa değil vazoya ekilir. Vazo çiçeği olarak bilinmektedir. Dolayısıyla vazoya sabitlemek gerekir. Gerbera çiçeği vazoya kökleri en alt tarafa gelecek şekilde sabitlenir. Öncelikle vazonun içine temiz bir su koyulur. Ardından çiçek bu vazonun içerisine ilave edilir.

Gerbera Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Gerbera çiçeği çoğaltılması için bir saksı tercih edilebilir. Bunun için sağlam olan kökleri 20 santimetre derinlikte ki bir toprağa ekmek gerekir. Bunun için de yaz aylarını tercih edebilirsiniz. Çoğaltırken toprağın mutlaka kuru olmasına da özen gösterin. Bu şekilde hem ev ortamında hem de bahçede Gerbera çiçeği çoğaltılmaktadır.

Gerbera Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Gerbera çiçeği tohumu sert bir tohumdur. Aynı zamanda tohumun dış kısmı etlidir. Gerbera çiçeğinin tohumları ise siyahtır.

Gerbera Çiçeği Nasıl Sulanır?

Gerbera çiçeği suyu seven bir çiçektir. Aynı zamanda bir vazo çiçeğidir. Bundan dolayı vazo çiçeği oluşundan dolayı vazoda yetiştirirken sulamanıza gerek yoktur. Sadece haftada bir kere suyunu değiştirmeniz gerekiyor. Onun dışında ise saksıda yetiştirirseniz toprağın nemli kalmasına ve her gün su vermeye dikkat edin.

Evde Gerbera Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Gerbera çiçeği zaten en çok evlerde yetiştirilmektedir. İnsanların birbirine en çok hediye ettiği çiçeklerden biridir. Hem evde vazoda hem de saksıda yetiştirilebilir. Güneş alan evin bir bölgesinde çok rahat bir şekilde Gerbera çiçeği yetiştirebilirsiniz.

Gerbera Çiçeği Anlamı

Gerbera çiçeği renklerine göre anlamı değişmektedir. Kırmızı renkte olan bir Gerbera çiçeğinin anlamı dostluktur. Eğer beyaz bir gerbera çiçeği ise masumiyeti simge eder.Pembe bir Gerbera çiçeği ise canlılık anlamına gelmektedir. Sarı renkte olan Gerbera çiçeği ise duygu patlaması anlamına gelen bir çiçektir.

Gerbera Çiçeği Latincesi

Gerbera çiçeğinin Latince dilindeki anlamı Gerbera Jamesoniii'dir.

Gerbera Çiçeği Özellikleri

- Kırmızı ve beyaz olmak üzere farklı renkleri vardır.

- Papatya giller ailesinin en büyüğü olan çiçektir.

- Süsleme de ve dekor amaçlı sıklıkla kullanılmaktadır.

- Uzun ömürlü çiçeklerden bir tanesidir.

- Hem vazoda hem de saksıda yetiştirilebilir.

- Güneşi ve suyu sever.

Gerbera Çiçeği Faydaları

- Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre Gerbera çiçeği havayı temizler.

- Gerbera çiçeği yapraklarının evde bulunması uykusuzluk gibi problemlerin önüne geçer. Aynı zamanda uyku apnesini de önler.

Gerbera Çiçeği Hikayesi

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