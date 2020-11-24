Genital Estetik Operasyonu Hakkında Tüm Merak Edilen Soru ve Cevaplar

Lapioplasti evli bayanlara mı uygulanır? Cinsel yaşantısı olmayan bayanlara da uygulanabilir mi?

Evet, labioplasti ameliyatı iç dudakların küçültülmesi estetik görünümün sağlanması işlemi kızlık zarına herhangi bir zarar vermez. İşlemin uygulanacağı iç dudaklar dış genital bölgede yer alırken, kızlık zarı dudak kısımlarından yaklaşık 3-4 cm kadar içeride olup ameliyat bölgesi ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Doğum yapmamış kişilerin daha sonrasında gebe kalmalarını engeller mi?

Hayır, labioplasti ameliyatı sonrasında hasta rahatlıkla gebe kalabilir ve doğum yapabilir. İstediği doğum şeklinde tercih edebilir. Labioplastinin üreme fonksiyonlarıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Engel bir durum teşkil etmez. Ancak vajinoplasti ameliyatından sonra normal doğum yapmak ameliyatın geçerliliğini yok edecektir.

Labioplasti, vajinoplasti ameliyatı çok ağrılı ve acılı bir işlem midir?

Hayır, genellikle lokal anesteziyle dahil tercih edilebilir bir ameliyat olmakla birlikte dayanılmayacak şiddetli bir ağrı söz konusu bile değildir. İşlem sırasında hasta uyanık bile olabilir. Sadece labiumlara lokal anestezi uygulanabilir. Ancak vajinoplastinin uygulanması için sedasyon anestezi gereklidir.

Gelirken ne yapmalıyım?

Yalnızca gelirken genital bölge tıraşı yapmalısınız özellikle ağda gibi uzun süre tekrar çıkması engellenen epilasyon türlerinden tercih edebilirsiniz. Böylelikle işlem sonrasında da rahat edeceksinizdir.

Aç mı gelmeliyim? Tok mu gelmeliyim ? Fark eder mi?

Hayır, yalnızca alacağınız anestezi türüne göre aç veya tok gelmeniz hakkında mutlaka hekiminiz ya da çalışan sağlık personeli sizi uyaracaktır. Lokal anestezi açlık gerektirmez iken sedasyon yani genel uyku hali olan anestezi şekli ise aç gelmeyi gerektirir.

Ameliyat öncesi yanımda ne gibi kıyafetler getirmeliyim?

Rahat giyimi olan eşofman veya elbise tarzı kıyafetler tercih edebilirsiniz. Böylelikle pantolon gibi sert kumaş dokusuna sahip olan kıyafetler gibi bölgeye sert teması engellenecektir.

Ameliyat öncesi test yaptırmalı mıyım?

Nerede yapılacağına ve hangi anestezi türü ile yapılacağına bağlı olarak bazen hekimler bazı tetkikler isteyebilirler. Ancak çoğunlukla zorunlu olmaz.

Adetliyken yapılabilir mi?

Labioplasti ameliyatı adet kanamasının yoğun olduğu zamanlar da çok fazla tercih edilmez, bunun nedeni ise dikişlerin üzerine devamlı kanama olacağından dolayı enfeksiyon riski artış göstermektedir.

Labioplasti ameliyatı sonrasında kanama bekliyor muyuz?

Hayır, yalnızca lekelenmeler dikişlerden sızabilir. Bunun dışında yoğun kanamalar beklememekteyiz.

Günlük hayatıma ne zaman dönebilirim?

Bir ya da iki gün istirahat sonrasında günlük hayatınıza ve iş hayatınıza tekrar dönebilirsiniz.

Kaç gün sonra duş alabilirim?

İşlem sonrası ayakta duş almanızda herhangi bir sakınca yoktur.

Nelere dikkat etmeliyim?

Tuvalet temizliğinize ve ilaçlarınızı düzenli kullanmaya özen göstermeniz yeterli olacaktır.

Cinsel ilişki yasağı var mıdır?

Altı hafta işlem sonrası cinsel ilişkiden kaçınmalısınız.

Şehir dışından geleceğim hemen yolculuk yapabilir miyim?

Labioplasti işlem sonrasında hemen yolculuk yapabilirsiniz ancak uzun saatler oturarak değil yatış pozisyonunda gitmenizde fayda olacaktır ya da seyahatinizde uçak tercih edebilirsiniz.

Dikişlerimi aldırmam gerekecek mi?

Labioplasti işleminde kendiliğinden eriyen dikişler tercih edileceği için dikişlerinizi aldırmanıza gerek kalmayacaktır.

Dikiş izi kalacak mı?

Hayır, estetik dikişler olacağı için gayet doğal bir görüntü olacaktır.

Kontrol gerektiren bir işlem midir?

Cinsel birliktelik olmadan önce kontrole gelmenizde fayda var, enfeksiyon durumunuzda değerlendirilmelidir.

Tekrar sarkma olma ihtimali var mıdır?

Hayır tekrar estetik bir bozukluk beklememekteyiz.

Eş zamanlı vajinoplasti yani vajina daraltma ameliyatı da yapılabilir mi? Elbette aynı anda diğer genital estetikleri olmanızda mümkündür.

Cinsel hazzı azaltır mı?

Hayır, labioplasti işlemi cinsel hazzı azaltmaz, klitorise herhangi bir müdahale olmaz.