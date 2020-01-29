Gençler Aşkı Anlattı: Aşk Tüm İmkanlarından Vazgeçmektir!

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala gençlerin aşka bakışları yapılan anketle değerlendirildi. İnternet ortamında gerçekleştirilen ankete 17-27 yaş arasındaki 1.152 üniversite öğrencisi katıldı. Katılımcıların yüzde 48.9’u kadın, yüzde 44.7’si erkek ve yüzde 6.3’ü LGBTİ bireylerden oluştu. Ankete katılanlar bu çalışmayı, 'tüm cinsiyetlere karşı saygılı' olarak nitelendirdi.

Aşka yüklenen anlam değişti

Ankete katılan gençlerin yüzde 47.5’i ilk aşklarını 16 yaşın altındayken yaşarken, şu anda birine aşık olduğunu ifade eden gençlerin oranı yüzde 38.4 oldu. 2006 yılında gençler aşkın anlamını yüzde 12 oranında “sevmek”, yüzde 6 oranında “tarifsiz duygu”, yüzde 5 oranında “tutku”, yüzde 3 oranında “acı-tatlı, yüzde 1 oranında “güven-para” olarak tarif ederken, 2020 yılında gençlerin 41.2’sine göre aşk, “sevgi ve saygı”, yüzde 27.3’üne göre "dünyanın en tatlı mutluluğu" yüzde 12.1’ine göre ise "zamanın durması" oldu.

Aşklarını yüz yüze ifade ediyorlar

2020 yılında gençlerin yüzde 35.1’i aşık olduğu kişiye hislerini yüz yüze ifade edeceğini belirtiyor. Bu noktada ilginç olan şu: 2016 yılında gençler, hislerini yüzde 25 oranında telefon aracılığıyla iletmeyi tercih ederken, 2017 yılında yeniden 11 yıl öncesinin tercihlerine dönülerek aracılı iletişim yüzde 14.2 ile en düşük yoğunluklu seçenek olmuş. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ise aracılı iletişim tercih edilen bir seçenek değil. Gençler hislerini yüz yüze iletemiyorlarsa, davranışlarıyla belli etmeyi ya da “itiraf etmeyip içlerinde yaşamayı” tercih ediyorlar.

“Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor”

Gençlere göre aşk, en iyi kalpte hissediliyor. Ankete katılan gençlerin yüzde 34.5’i aşık olduğunu kalp çarpıntısından anladığını belirtiyorlar. Gençler “Onu görünce kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor” diye bu durumu ifade ediyorlar. Aşık olan gençlerin yüzde 16.1’i uyku uyuyamadığını ve sürekli onu düşündüklerini anlatıyorlar. “Gençlerin Aşka Bakışı 2020” konulu ankete göre, gençlerin yüzde 26.7’si aşık oldukları kişiye “aşkım” diye hitap ettiklerini söylerken, “sevgilim” diyenlerin oranı ise yüzde 18.7.

Gençlerin yüzde 36.2’sine göre, aşk için yapılabilecek en büyük çılgınlık, tüm imkanlarından vazgeçmek. Aşık oldukları kişi ile bir çılgınlık yaparak gizlice evlenebileceklerini söyleyen gençlerin oranı ise yüzde 26.1.

En beğenilen aşk dizisi: Afili Aşk

Ankette 19.5 oy oranıyla son dönemin sevilen dizisi Afili Aşk olurken, en beğenilen aşık çift yüzde 18.5 oranıyla dizinin karakterleri Ayşe ve Kerem oldu. Ferhat ile Şirin yüzde 11.9 oranıyla en beğenilen ikinci dizi olurken, dizinin karakterleri Banu ve Ferhat da yine yüzde 13 oranıyla dizlerde en beğenilen aşık çiftler arasında ikinci sırada yer aldı.

En beğenilen aşk sahnesi: Nazlı ile Ali’nin Dansı

Gençlerin dizilerde en beğendiği aşk sahnesi ise Mucize Doktor dizisinde Ali ve Nazlı’nın birbirlerine dokunmadan dans ettikleri sahne oldu. Gençlere açık uçlu olarak sorulan bu soruya yüzde 27 oranında Mucize Doktor dizisindeki Nazlı ile Ali’nin dansı yanıtı verildi. Bir aşk dizisi olmamasına karşın verilen bu yanıt, gençlerin aşka olan naif bakış açısını göstermesi bakımından önem taşıyor.

Sosyal medyada en beğenilen çift: Pelin-Anıl Altan

Anket sonuçlarına göre sosyal medyada en çok beğenilen aşık çift, Pelin-Anıl Altan çifti olurken, Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ ise oyların yüzde 21.6’sını alarak ikinci sırada yer aldı. Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ise oyların yüzde 20’sini alarak en beğenilen üçüncü çift oldu.

En beğenilen aşk şarkıları: Emircan İğrek “Nalan” ve Zeynep Bastık “Felaket”

Gençlerin en beğendiği aşk şarkısında Emircan İğrek’in “Nalan” ve Zeynep Bastık’ın yorumladığı Ezhel şarkısı “Felaket” yüzde 17.8 ve yüzde 17.0 oranlarıyla birinciliği paylaşırken, Yalın’ın seslendirdiği “Deva Bize Sevişler” parçası yüzde 9.6 ile ikinciliğe yerleşti.

En beğenilen aşk filmi: Mucize: Aşk 2

Üniversite gençlerinin en beğendiği aşk filmi yüzde 33’lük tercih oranıyla, başrollerini Mert Turak ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı Mucize Aşk:2 oldu. Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan’ın paylaştığı Öldür Beni Sevgilim ise yüzde 20.4 oranla ikinci sırada yer aldı.

En beğenilen aşk şiiri: “Lavinia”

Üniversiteli gençlerin en beğendiği aşk şiiri bu yıl da yüzde 32.0’lık oy oranıyla Özdemir Asaf’ın “Lavinia” isimli şiiri olurken, Cemal Süreya’nın "Piyale" şiiri ise yüzde 18.8 oranında oy alarak ikinci sırada yer aldı.

“Hiçbir şeyden vazgeçmem!”

Ankete göre gençler, aşık oldukları kişi için sahip oldukları hiçbir şeyden vazgeçmek istemiyorlar. Ankete katılan gençlere aşık oldukları kişi için ailelerinden mi, paradan mı yoksa okul ya da işlerinden mi vazgeçecekleri sorulduğunda, gençlerin yüzde 51.9’u hiçbirinden vazgeçmeyeceklerini, yüzde 23.7’si ise paradan vazgeçebileceklerini belirttiler.

En güzel armağan ne?

Ankete katılan gençlerin yüzde 35.8’ine göre aşık oldukları kişiye verilebilecek en güzel armağan, el emeği bir ürün. Ankete katılan gençlerin yüzde 24.8’i, aşık olunan kişiye verilebilecek en güzel armağanın “kitap” olduğunu düşünürken, mücevher ise verilebilecek en güzel armağanlar arasında yüzde 8’lik oranla üçüncü sırada yer aldı.

Gençlere göre aşkın simgesi…

Gençlere sorulan “Sizce aşkın simgesi nedir?” sorusuna verilen yanıtlar genellikle “kalp” oldu. Ayrıca gençler bu soruya, kırmızı, toprak kokusu, gökkuşağı, kelebek, su ve sevgilim yanıtlarını da verdi.