Genç Yüzün Sırrı

Doğuştan hacim eksikliği olan ya da yaşlanmayla birlikte hacim kaybına uğrayan yanaklar yüzün olduğundan daha yaşlı ve yorgun görünmesine yol açar. Yanak dolgusu enjeksiyonu ile yanaklara hacim kazandırılabilir, daha genç ve dinamik bir görünüm sağlanabilir.

Yanak dolgusu hyalüronik asit ya da otolog yağ hücresi enjeksiyonunu içeren kozmetik bir işlemdir. Doğal görünüm için yanak tasarımının ve enjeksiyon tekniğinin doğru bir şekilde uygulanması gerekir. Yüzün orta bölgesine kaybettiği hacmi kazandırırken doğal bir gerginlik ve ışık kazandırmak için lifting noktarına uygulamalar yapılmalıdır. Bu sayede elmacık kemiklerinin gergin durmasının yanı sıra doğal ışık ve gölge oluşması da sağlanır. Bunu sağlamak için yanaklardaki 8 noktaya lifting dolgu, 5 noktaya ise highlight dolgu enjeksiyonu uygulanması gerekir. Böylece yanakların yapay bir şişkinliğe sahip olması önlenmiş olur.

Yanak dolgusunda doğal görünüm önemli

Yanak dolgusu ile kırışık ve olukların giderilmesi, elmacık kemiklerin ideal hacmini kazanması ve yanaklar ile elmacık kemikleri arasında doğal bir ışık oluşması sağlanır. Bu sayede germe, hacim ve kontur kazandırma işlemi aynı anda yapılabilir.

Ortalama 15 dakika süren enjeksiyonun etkisi kullanılan malzemenin türüne 6 ile 12 ay arasında sürebilir. Etkisi azaldığından enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekir. Lokal anestezi uygulandığı ve çok ince uçlu enjeksiyon materyalleri kullanıldığı için operasyon sırasında herhangi bir şekilde ağrı hissedilmez. Yara izi oluşmaz, iyileşme sürecine gerek olmaz. Yanak dolgusunun sonuçları hemen ortaya çıkmaya başlar, iki hafta içinde son şeklini alır.

Yanak dolgusu yanaklarında hacim eksikliği olan ve genel sağlığı yerinde olan herkese uygulanabilir. Enjeksiyondan sonra cildin hassasiyetine göre çok hafif morluk oluşabilir ve makyajla rahatlıkla gizlenebilir.