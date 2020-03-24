Genç Yaşta Yumurtası Az Olan Kadınlara Tavsiyeler

Genç kadınların, doğurganlıklarının uzun süre devam edebileceğini düşünmeleri ileride bebek sahibi olma ihtimallerini riske atar. Bu yüzden jinekoloğa kontrole gidildiğinde mutlaka ileri dönemlerdeki doğurganlık katsayısının da hesaplanması istenmelidir.

Kadınlar çeşitli sebeplerden çocuk sahibi olmayı erteleyebilir. Bunun sebebi geç evlilik olabilir ya da kariyer beklentileri olabilir, hatta bunun için doğum kontrolü bile uygulanıyor olabilir. Ancak zamanı gelip de çocuk sahibi olmaya karar verdiklerinde, her şey yolunda zannederken, birdenbire yumurtalıklarının yaşlarından bağımsız olarak yaşlandığını öğrenebilirler. Doğurganlık kabiliyetlerinin azaldığını ya da imkansız hale geldiğini öğrenmek kadın için oldukça zor bir sürecin başlamasına neden olabilir.

Doğurganlık yeteneğinin korunması için tıp genç kadınlara günümüzde birçok yeni imkan sunuyor. Yapılacak olan bir kan testi ve ultrason kontrolüyle bu sorunu genç yaşta tespit edip gerekli önlemleri alma imkanı sunulmaktadır. Böylece ileriki dönemlerde istediğiniz zaman sağlıklı bir şekilde bebek sahibi olma şanslarını garanti altına alabilirler. Tedaviye geç kalınmaması, en doğru zamanda kontrol altına alması tüm hastalıklarda sonucun başarısını garantileyen en önemli faktördür.

Yumurta dondurma ile doğurganlık korunabilir

Ailesinde erken menopoz görülen kişiler de bu riski taşıdığı içim yumurtalık dondurma işlemi yaptırabilir. Hormon seviyelerine bağlı bozukluktan dolayı yumurta sayılarında yetersizlik bulunan kişiler ve yumurtalık rezervlerini yakından etkileyecek olan cerrahi müdahalelerden önce hastalar yumurtalarını dondurabilir.

Yumurta dondurma işleminden önce hormonal ilaçlar kullanılır. Bunun nedeni yumurtaların daha fazla uyarılmasıdır. Toplanan yumurtalar çeşitli kimyasal solüsyonlar ile beraber -196 derecelik tankların içerisinde saklanır.

Dondurulan yumurtalar daha sonra tekrardan çözüldüğünde %90 ile %100 arasında bir canlılık elde edilebilir. Saklanan bu yumurtalar kadınlar anne olmak istediği zaman çözülür ve tüp bebek tedavisindeki işlemler gerçekleştirilir. Yumurta dondurma işlemi yaklaşık olarak 30 yıldır tüm dünyada uygulanan ve önemli bir başarı oranına sahip bir uygulamadır.