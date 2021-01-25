Gelinlik Seçerken Kaçınmanız Gereken Hatalar

Gelinlik seçerken kesinlikle strese girmemelisiniz. Hayatınızda giydiğiniz en özel kıyafetlerden biri olan gelinliği seçerken kaçınılması gereken bazı hatalar vardır. Bu hataları yapmamaya çalışırsanız doğru gelinliğe kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte gelinlik seçerken kaçınılması gereken hatalar…

Çok erken veya geç almayın

Değişiklikler ve ayarlamalar zaman aldığı için 6 ay önceden gelinliğinizi seçmeniz önerilir. Eğer çok erken seçerseniz muhtemelen sipariş ettiğiniz elbiseden daha çok beğenebileceğiniz başka tasarımlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durum da sizi oldukça üzebilir. Tam tersi olarak da gelinliğinizi düğününüze neredeyse günler kala seçerseniz daha fazla ücret ödeyebilirsiniz. Çünkü yapılan değişiklik ve tadilatlar hızlı yapılması gerektiğinden daha fazla paraya da mal olabilir. Belki de istediğiniz gibi bir şey bulamayabilirsiniz.

Çok fazla kişi ile gelinlik seçmeye gitmeyin

Muhtemelen annenizin, kız kardeşlerinizin, arkadaşlarınızın, teyzelerinizin onayını almak isteyeceksiniz. Ancak gelinlik başkalarının beğenip beğenmeyeceğiyle ilgili değil, sevdiğiniz ve hoşlanmadıklarınızla ilgili. Çok sayıda insanla birlikte seçecekseniz, birçok farklı görüşten etkileneceksiniz ve kafanız iyice karışabilir. Size tavsiyelerde bulunacak ve zevkine güvendiğiniz bir veya iki kişi yeterli olacak.

Bütçeniz konusunda gerçekçi olun

Hayalinizdeki gelinliği bulduğunuzda başınıza gelebilecek en kötü şey, buna paranızın yetmeyebileceğidir. Ödeyebileceğinizin çok ötesinde bir şey denemek yalnızca hayal kırıklığına ve hüsrana neden olur. Bu nedenle fiyat konusunda daha gerçekçi olmak her zaman en iyisi. Ancak körü körüne bir fiyata bağlı kalmamalı veya bir teklife razı olmamalısınız. En iyi gelinliğin en pahalısı olmadığını unutmayın.

Aksesuarları hesaba katın

Temel parçanız gelinlik bile olsa, seçerken takacağınız aksesuarları da göz önünde bulundurun. Aksesuarlarınızı mutlaka gelinlikten sonra seçmelisiniz. Büyükannenizin nesilden nesile aktarılan küpeleri veya kolyesi gibi manevi değeri olan bir aksesuar takacaksanız, gelinliği seçerken dikkate almalısınız.

Bir fikre bağlı kalmayın

Çocukluğunuzdan beri gelinlik resimlerine bakıyor ve hayalinizde bir gelinlik bulunuyor olabilir. Ancak hayal ettiğiniz gibi gitmeyebilir. Dergilerde manken üzerinde beğendiğiniz gelinlik, sizde istediğiniz gibi durmayabilir. Bu sebeple tek bir modelde ısrarcı olmayın ve yeniliklere açık olun.

Düğün konseptini dikkate alın

Tüm düğünler kendine özgü ve farklıdır. Bu nedenle gündüz olduğu gibi geceleri de kışın olduğu gibi yazın da yapılabilir. Gelinlik seçerken tam da bunlara dikkat etmelisiniz. Kıyafet de duruma göre uyarlanmalı, bir kır düğünde parlak ve gösterişli bir gelinlikle yersiz olmak ya da bir balo salonunun ışıkları arasında sade bir gelinlik içinde fark edilmemek istemezsiniz. Gelinliği seçerken düğününüzün konseptini göz önünde bulundurmak, günün ambiyansı ile mükemmel uyum sağlanması açısından önemlidir.

Çok fazla gelinlik denemeyin

Binlerce seçenek arasında kaybolacağınız ve başlangıçta aradığınız şeyi unutacağınız için, kesinlikle çok fazla gelinlik denemeyin. Bir gelinliği beğendiğinizde kendinizden şüphe etmeye başlamadan önce satın almaktan çekinmeyin.

Tarzınızdan ödün vermeyin

Gelenek, giymeniz gereken şeyin beyaz bir gelinlik olduğunu söylese de ondan memnun değilseniz faydasız. İsterseniz kalıbı kırabilir ve başka bir giysi, renk veya stil seçebilirsiniz. Sonuçta sizin ve eşiniz için büyük gün ve önemli olan da kendinizi rahat hissetmeniz.

Satış görevlisinin isteklerine tamamen uymayın

Mağaza çalışanları size tavsiyelerde bulunsalar ve profesyonelliklerine göre neyin en iyi göründüğünü söyleseler bile, günün sonunda hedeflerinden biri satış yapmaktır. Bu nedenle, tamamen emin değilseniz, pazarlama hilelerine kanmayın ve her zaman sezgilerinizi takip edin.