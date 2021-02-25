Gelincik Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Gelincik Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Gelincik mantarı 10 ila 20 cm arasında, başlangıçta küresel ovaldir, sonra dışbükey bir hal alır ve renklidir.



Gelincik Mantarı Nedir?



Gelinci Mantarı esas olarak asidik topraklarda, yaprak döken ağaçların altında özellikle huş ağacı ve iğne yapraklı ağaçların altında veya bu ağaçların kenarlarında bulunur. Genellikle gelecekteki Bordeaux porcini mantarlarının habercisidir çünkü yaz sonundan sonbaharın sonlarına kadar aynı yerlerde yetişir. Serbest, sıkı ve çok beyaz bıçaklardan oluşan, çapı 15-20 cm'ye ulaşabilen küçük beyaz pullarla süslenmiş kırmızı-turuncu şapkasıyla meşhurdur.



Sarı-turuncu renkte olan bıçakları, ayağı ve halkası ve ayağın dibindeki büyük beyaz torbalı volvası ile ayırt edilir. Ayrıca, genellikle tek tip parlak turuncu şapkasında pullar yoktur ve nadiren çamların altında büyür.



Gelincik Mantarı Nerede Yetişir?



Gelincik mantarı daha çok Akdeniz ikliminde yetişir. Kayınların altında veya fındık ağaçlarının altında bulunabilmesine rağmen, kestane ağaçlarının çevresi ve özellikle meşe ağaçları için açık bir tercih gösterir. Her türlü meşe ona uygundur: yeşil, sapsız, tüylü, saplı, kermes, mantar meşesi. Bu mantar asidik, iyi geçirgen topraklarda büyür.



Languedoc, Roussillon, Var, güney Alpler, Korsika ve Güney-Batı. Loire'nin kuzeyi, özellikle sıcak tatil beldelerinde, Paris bölgesinin ormanlarında da sıkça görülür.



Gelincik Mantarı Nerede Bulunur?



Kendini esas olarak yaz sonu ve sonbahar başında ve Güney ormanlarında Ekim ayına kadar gösterir. Ancak 1000 m'nin üzerine çıktığımızda artık onu dağlarda göremeyiz. Gelincik mantarı kapakları turuncu renktedir, bazen düzensiz peçe parçaları içerir, ancak daha sıklıkla yoktur; başlangıçta dışbükey, düzleşirler; 6-18 cm çapında çıkıntılı kenar boşluğu vardır.



Gelincik Mantarı Yenir mi, Zehirli mi?



Gelincik mantarı en çok “yumurta” aşamasında yenilebilir bir mantar olarak bilinir. Yabani mantar yemeyi düşünüyorsanız, hemen hemen tüm türlerin yemek güvenli hale gelmeden önce iyice pişirilir. Bazı yetkililer, Amanita sezaryasının çiğ olsa bile yenilebilir olduğunu bildirirken, diğerleri tamamen pişmeden önce onları yememeyi tavsiye ediyor.



Gelincik Mantarının Faydaları Nelerdir?



Pişirildiklerinde gerçekten muhteşem lezzetleriyle ünlü olsalar da, sahada test edildiğinde sonuçlar önemli değildir. Ektomikorizal bir mantardır; karma ormanlarda meşe ağaçlarının altında meyve verir.

İtalya'da çok popüler bir yenilebilir mantardır ve 2000 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Tarihi zorlaştırmak için Sezar'ın adını alan ilk Roma imparatorları bu bitkiye çok düşkündü.



Agrippina, eşi İmparator Claudius'un, Amanita'nın ölümcül faloidlerini Sezar mantarı yemeğine dahil ederek kocasını zehirlemeyi planladığı iddia edildi, çünkü Nero'yu istiyordu. Fakat mantar zehirli değildir.



Gelincik Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?



Gelincik mantarı kendiliğinden doğal ortamda yetişir. Gelincik mantarı, bol miktarda A, C, D vitaminleri içerir. Bu sıcak iklim mantarları, gölgede olmadıkları sürece nem içeriklerini oldukça hızlı kaybetme eğiliminde olduklarından, en azından marjinal bir yarık olmadan tamamen konuşlandırılmış bir şapka bulmak alışılmadık bir durumdur. Bu mantarın bazı türleri zehirlidir.



Gelincik Mantarı Özellikleri Nelerdir?



Semptomlar yutulduktan 8 ila 12 saat sonra şiddetli karın ağrısı, şiddetli bulantı, kusma ve ishal görülür. Bu ilk aşama geçmişte bağımlıların ölümüne yol açabilirdi. Ortalama olarak, bu ilk aşamadan bir ila iki gün sonra ve bağımlılar sağlıklarına kavuştuklarında, ikinci aşama başlar ve ölümcül olabilen ciddi karaciğer hasarı ile sonuçlanır. Bu mantar zehirlenme çok nadiren ölümcüldür. Bu türün en iyi halüsinojenik olduğu bilinmektedir.