Gelincik Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Gelincik Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Ülkemiz çapında pek çok yerde rastlanan gelincik çiçeği; hemen her yerde yetişmektedir. Fakat bazı şehirler bu yerlerin içerisinde ön plana çıkar. Örnek olarak; Akdeniz Bölgesinde Antalya ve Adana şehirlerinde çok sık gelincik çiçeklerine rastlanılır. Bunun yanı sıra; Bolu, Amasya, Erzurum, İstanbul, Konya ve Gaziantep şehirlerinde de çok sık rastlanılır.

Gelincik Çiçeği Nedir?

Gelincik çiçeği; tarlalarda ve kırlarda kendi kendine yetişen güzel bir çiçek türüdür. Tüle benzeyen ince kırmızı yapraklarından, hassas sapından dolayı, bu güzel adla anılmaktadır. En fazla bakla tarlalarında görülür. Gelincik çiçekleri daha çok kurak toprakları sevmektedir. Gelincik çiçekleri; daha çok bakla tarlalarında görülen hassas ve güzel bir çiçek türüdür. Oldukça naziktir.

Gelincik Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Gelincik çiçeği; çok narin bir kır çiçeğidir. Evde bakımı, başka çiçeklere nazaran daha güçtür. Gelincik çiçeği yetiştirmek isteyen kişiler, pek çok hususa dikkat etmesi gerekmektedir. Gelincik çiçeğinin bakımı adına ilk önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

- Gelincik çiçekleri, yapraklarından ve üst bölümünden değil toprağa yakın yerlerden sulanmalıdır. Aksi durumda yapraklarını kolay bir şekilde dökebilir.

- Çok sıcak veya hafif soğukta zarar göreceğinden çiçeğe, ideal hava şartları sağlanmalıdır.

- Gübrelemek, çiçeğe zarar verebilir. Çiçek için doğal toprak yeterli olacaktır.

- Gelincik çiçeği, özgür çiçek olduğundan ev bahçesinde ya da balkonda yetiştirilmesi, ev içerisinde yetiştirilmesine göre daha iyidir.

- Gelincik çiçeğinin yapraklarının hassas olmasından ötürü, gelincik çiçeklerinin gövdesine ve yapraklarına ellenmemelidir.

Gelincik Çiçeği Nasıl Ekilir?

Hassas yapıdaki bu bitkinin üreme kaynağı olan tohumlar, her çeşit toprak ve iklim yapısına uyum sağlamakla beraber saksıda bile yetiştirilmektedir. Fakat her bitkinin gelişiminin daha iyi tamamlanması adına ihtiyaç duyduğu güneş ışığının varlığı, gelincik çiçeği tohumunun gelişmesi adına önemlidir.

Mart- Ekim ayları arasında ekilen, bu tohum toprağın derinlerine varmadan üst yüzeye yakın olan yere ekilmelidir. Bununla beraber toprak yapısı iri taş ve otlardan ayıklanmalıdır. Çapa işlemi yapılması, toprağın havalanmasına kaynaklık edip, tohumun gelişiminin iyi şekilde sürmesine yardımcı olur. Can suyu verilmesi de oldukça mühimdir. Sulama, haftalık olarak yapılmalıdır. Zaman içerisinde toprağın üstünde çıkan çimlerin alınması, tohum gelişiminin hızlanmasına yardımcı olur. Dallanmış gelincikler, kötü hava şartlarına maruz kalmayarak yetiştirilmelidir.

Gelincik Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Gelincik çiçekleri, tohumla çoğaltılır.

Gelincik Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Gelincik çiçeği; ince hassas uzun bir sap üstünde bulunur. Yeşil kılıf içinde tomurcuk oluşarak, çiçeklenir, çiçek yapraklarının dökülmesinden ötürü tohum kapsülleri ortaya çıkar. Bu kapsüller fıçı şeklinde ve çok tohumludur. Kuruduktan sonra içinde kahve ve siyah tohumlar oluşur.

Evde Gelincik Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Ancak diğer çiçeklere göre bakımının zor olduğu unutulmamalıdır.

Gelincik Çiçeği Anlamı

Gelincik çiçeğinin; oldukça hüzünlü bir anlama sahip olduğu söylenebilir. Gelincik çiçeği, kavuşamayan aşıkların çiçeği şeklinde bilinir.

Gelincik Çiçeği Latincesi

Gelincik çiçeğinin Latince adı; Papaveraceae şeklindedir.

Gelincik Çiçeği Özellikleri

Çiçeğin boyu 30-60 santimetre arasında değişir. Çiçeğin yaprakları; tüylü ve serttir. Yeşil gövdeli olan çiçek Nisan-Ağustos ayları arasında çiçek açar. Çiçekler büyük oranda siyah, ender şekilde kırmızı renkte, bal verme özelliği ve 4 taç yapraklı halde olurlar. Böbrek gibi koyu gri renkte olan tohumlar, Ağustos ve Eylül ayları arasında olgunlaşmaktadır. Tohumlar, beyaz süt barındırır. Bitkinin tohumu ekilip, üretilmesi kesindir. Gelincik çiçeklerinin üremesi adına ılıman iklim ortamı bulunmalıdır. Süzek topraklar, gelincik çiçekleri için önemli olup, güneş görmeleri elzemdir. Gelincik çiçekleri, güneş ışığını seven bir çiçektir.

Gelincik Çiçeği Faydaları

Gelincik çiçeğinin pek çok yararı bulunmaktadır. Gelincik çiçekleri genellikle, şurup şeklinde tüketilir. Gelinciğin yararları; uyku düzenleyici, sakinleştirici, dinlendirici olarak sıralanabilir. Bununla beraber bazı hastalıklara iyi geldiği bilinir. Göğüs ve boğaz yumuşatıcı, bronşit, astım ve devamlı olan öksürükleri kesme konusunda çok iyidir. Cilt güzelliği adına kullanılan gelincik çiçeği, saç dökülmeleri içinde kullanılır. İshal için olumlu etkisi olan gelincik, ağrı kesici şeklinde de kullanılır. Gelincik çiçekleri; mide hastalığı adına kaynatılarak içildiğinde, midedeki hastalık hafifler.

Gelincik Çiçeği Hikayesi

Gelincik çiçeğinin hikayesi oldukça eskilere dayanır. Örnek olarak; Romalılar aşık olan ve kavuşamayan aşıklara, gelincikten yapılan içecekleri verirlermiş. Bu içeceğin ise, aşk acısını hafifleteceği düşünülmekteydi.