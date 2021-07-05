Geleceğin Kadın Liderleri Programının Yeni Dönem Başvuruları Başladı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye tarafından yürütülen 'Geleceğin Kadın Liderleri' programının 11. dönemi başlıyor.

İş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri eğitimlerini içeren ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programı, Türkiye’nin dört bir yanından genç kadınların başvurularını bekliyor. Programa, üniversiteden 2021 yılında mezun olan veya son sınıfa geçmiş yani 2022 yılında mezun olacak, tercihen burslu okumuş, staj, yarı zamanlı iş tecrübesi olan ve yine tercihen sivil toplum kuruluşlarında sosyal gönüllülük projelerinde yer almış, yeniliklere ve gelişmelere açık, yüksek kariyer hedefi olan tüm genç kadınlar 2 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurabilecek.

Programda yer alacak katılımcılar, işe girişlerinde kendilerine faydalı olabilecek; Girişimcilik, Teknoloji, Proje Yönetimi, Mülakat Simülasyonları gibi eğitimlerin yanı sıra, iş hayatlarına yön verecek; Hikaye Anlatımı, Psikolojik Sermaye, İş’te Mutluluk eğitimleri de alarak sertifikasyon sürecinden geçirilecek. Ayrıca eğitim süresince katılımcılar hızlı networking panelleri ile farklı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansını da yakalayacaklardır.

Katılımcıların online mülakatlar sonucu belirleneceği Geleceğin Kadın Liderleri yeni dönem programı 19-22 Ekim tarihleri arasında, dört gün boyunca yine online platform üzerinden gerçekleştirilecek.

10 yılı geride bırakan prgramda ve bugüne kadar sertifika alan 1000 genç kadının yüzde 92’sinin iş hayatına katıldığı, ücretsiz olarak gerçekleştirilen ‘Geleceğin Kadın Liderleri Programı’na başvurular projenin web sitesi www.geleceginkadinliderleri.org üzerinden yapılabiliyor.