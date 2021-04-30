Gecenin Kraliçesi Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Gecenin Kraliçesi Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Gecenin kraliçesi çiçeği bazı yerlerde kadupul çiçeği olarak da bilinmektedir. Kadupul çiçeği olarak bilinse de Gecenin kraliçesi çiçeği adı daha fazla yaygındır. Para ile satın alınamayan nadir çiçeklerden bir tanesi olarak bu çiçek görülmektedir.

Gecenin Kraliçesi Çiçeği Nedir?

Gecenin kraliçesi çiçeği en kısa ömürlü olan çiçeklerden bir tanesidir. Öyle ki bu çiçeğin ömrü sadece 4 saattir Şafak doğumu ile birlikte açan bu çiçek 4 saatin sonunda yapraklarını dökmeye başlar ve bunun sonucunda ise solmaya başlar. Bu çiçeğin oldukça sakinleştirici bir kokusu bulunmaktadır. Bundan dolayı nadir bulunan bir çiçektir. Çiçekçilerde ya da başka bir mezatçıdan almanıza imkan yoktur. Mevsimlik bir çiçek olarak adlandırılan bu çiçek nadide çiçekler kategorisinde değerlendirilmektedir.

Gecenin Kraliçesi Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kısa ömürlü bir çiçek olduğundan dolayı bakımı son derecede hassas olan bir çiçektir. Bu çiçek bir kaktüs çiçeği olduğundan dolayı aşırı derecede bakım yapmanıza gerek yoktur. Öncelikle bakımında önemli olan nokta budama işlemidir. Yaprakları kolay bir şekilde dökülmektedir. Bunun için zayıf olan yapraklarını budamak doğru olacaktır. Çünkü diğer yaprakları daha hızlı büyümektedir. Gecenin kraliçesi çiçeği piyasada ki en nadir bulunan çiçekler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bakımı için ekstra bir efor sarfetmenize gerek yoktur.

Gecenin Kraliçesi Çiçeği Nasıl Ekilir?

Gecenin kraliçesi çiçeği bir tropikal iklim çiçeğidir. Dolayısıyla ekimi olmaz. Tropikal iklimde diğer bitkiler arasında yetişir ve büyür. Ülkemizde de yetiştirilmesi nadir olan çiçekler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı Gecenin kraliçesi çiçeği ekimi sürekli olarak araştırılmaktadır. Ekimi olmadığından dolayı nadir bulunan bir çiçektir.

Gecenin Kraliçesi Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Gecenin kraliçesi çiçeğinin çoğaltılması oldukça güçtür. Çünkü bu çiçek sabah şafak vakti doğar ve meyve verdiği andan itibaren 4 saat içerisinde ölmektedir. 4 saatlik bir ömrü olduğundan dolayı şuana kadar bu çiçeği çoğaltan olmamıştır. Tropik bir iklime sahip yerlerde yetişen bu çiçek canlılar tarafından da zor fark edilir.

Gecenin Kraliçesi Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Sert bir tohumu olan Gecenin kraliçesi çiçeği tohumu aynı zamanda tüylüdür. Gecenin kraliçesi çiçeği en hızlı büyüyen çiçeklerdendir. Dolayısıyla tohumu da hızlı büyüyen tohumlar arasında yer almaktadır.

Gecenin Kraliçesi Çiçeği Nasıl Sulanır?

Bu çiçek sulanması için herhangi bir bakım yapmanıza gerek yoktur. Kısa ömürlü bir çiçek olduğundan dolayı sulamak yersiz olacaktır. Kendi kendine doğup kendi kendine ölen bir çiçektir. Bundan dolayı sulaması ile ilgili bilgi paylaşılmamıştır.

Evde Gecenin Kraliçesi Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Bu çiçeği evde yetiştirmek mümkün değildir. Tropik iklimlerde yetiştiğinden dolayı Gecenin kraliçesi çiçeği bu adı almıştır. Gecenin kraliçesi çiçeği piyasada da en nadir bulunan çiçeklerdendir. Yani bu çiçeği herhangi bir çiçekçiden satın almanız imkansıza yakındır. Hemen doğup hemen ölen bir çiçek olduğundan dolayı evlerde yetişmeyen bir çiçektir.

Gecenin Kraliçesi Çiçeği Anlamı

Gecenin kraliçesi çiçeği anlamı gecelerde ortaya çıkan ve nadir olarak bulunan anlamına gelmektedir.

Gecenin Kraliçesi Çiçeği Latincesi

Gecenin kraliçesi çiçeği Latincesi Epiphyllum Oxypetalum'dur.

Gecenin Kraliçesi Çiçeği Özellikleri

- Etrafa güzel koku yayan bir çiçektir.

- En kısa ömürlü bir çiçektir. Bir gecenin kraliçesi çiçeği 4 saat içerisinde yaşar ve ölür.

- Kremsi bir meyve vermektedir.

- Sadece geceleri açan bir çiçektir.

- Beyaz meyveleri olan bir çiçektir.

- Yaprakları uzun ve kıvrımlı sarı rengini alabilmektedir.

- Tropik iklimde yetiştiğinden dolayı evlerde büyümeyen bir çiçektir.

- Dünya'da görülen en ender çiçeklerden bir tanesidir.

- Kaktüs türlerinden birisidir.

Gecenin Kraliçesi Çiçeği Faydaları

1) Toprağı Zenginleştirir

Hızlı bir şekilde büyüyüp hızlı bir şekilde öldüğünden dolayı özellikle doğaya oldukça faydası vardır. Toprağı azot bakımından zenginleştirir. Aynı zamanda toprakta yeni türlerin de doğmasını sağlar.

2) Hoş Koku Yayar

Nadir bulunan bir çiçek olsa dahi kokusu oldukça güzeldir. Gecenin kraliçesi çiçeği çevresine oldukça hoş bir koku yaymaktadır.

Gecenin Kraliçesi Çiçeği Hikayesi

Bu çiçek gece açtığından ve şafak doğarken öldüğünden dolayı tarihte ve günümüzde çiçek için gecenin kraliçesi çiçeği denilmiştir.