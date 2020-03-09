Gece Kremleri Nasıl Kullanılır?

Uyku sırasında cilt dinlenir ve yenilenir. Cildin kendini onardığı bu saatlerde yeterli desteği sağlamak için gece kremleri geliştirilmiştir.

Yaşlanma karşıtı özellikleri olan gece kremleri, özellikle 35 yaşından sonra, cilt bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. Gece ürünleri, gündüz ürünlerinden daha yoğun formüllerdir. Bu ürünler, cildin nem kaybını önlemek ve kendini onarmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

Yapı olarak gündüz kremlerinden farklıdır, güneş koruyucu içermez. Ancak nem ve destek içerikleri daha yoğundur. Ürün seçerken marka seçmekten çok cildin yapısını ve buna uyan ürün içeriklerini değerlendirmek gerekir.

Gece kremleri nasıl kullanılmalıdır?

Gece kremi kullanmadan önce cilt iyice temizlenmelidir, daha sonra uygun bir tonik kullanılabilir. Cilde kullandığımız ürünün yeterli etkiyi sağlaması için cildin iyi temizlenmiş olması gerekir. Temizliğin yapılmadığı makyaj, kir içeren bir cilde sürülen ürün, doğal olarak yeterli etkiyi oluşturamaz.

Eğer serum kullanıyorsanız önce serum sürüp bir süre bekledikten sonra gece kreminizi uygulayın. Ürünü ellerinizi yıkadıktan sonra, parmak uçlarınızla cilde yumuşak hareketlerle uygulayın. Kreminizi, uyumadan en az 10 dakika önce uygulayın. Aksi taktirde kreminiz yastığa bulaşacak ciltte yeterli etkiyi sağlamayacaktır.

Boynunuza da kreminizi kullanmayı ihmal etmeyin. 100 ml'den büyük ürün tercih etmeyin krem açıldıktan sonra mutlaka 6-8 ay içinde bitirilmelidir, aksi halde etkinliğini kaybedebilir.

Ürünü nemli ve sıcak ortamda bekletmeyin. Hava temasının fazla olmaması için kullandıktan sonra, kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

En iyi gece kremi hangisidir?

Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Bazı içerikler, bazı ciltlerde harikalar yaratırken diğerlerinde sorun yaratabilir.

Örneğin retinol ve AHA çizgilerle mücadele ve yaşlanma karşıtı etkiler konusunda güçlü olmakla beraber ciltte hassasiyet yaratabilir. Özellikle hassas ciltler için çok uygun olmayacaktır. Güneş duyarlılığı yapabilir, gündüzleri mutlaka iyi bir güneş korumayla kullanılmalıdır.

Peptid içerikli kremler çizgileri azaltma, kolajeni arttırma konusunda destek sağlar. Ciltteki yaşlanma etkilerini azaltmak için kullanılabilir. Kolajen ve hyalüronik asit içerikli ürünler. Her cilt tipi kullanabilir. Özellikle kuru ve olgun ciltte nem desteği ve ışıltı verir.

İçeriğinde C ve E vitamini olan kremler, cilt hasarından sorumlu serbest radikallerle mücadele ederek cildi korur ve destekler. Sonuç olarak gece ürünleri seçerken ve kullanırken yapacağınız doğru tercihler size nemli, dengeli ve canlı bir cilt sağlayacaktır.