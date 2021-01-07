Geç Yaşta Evlenenler Erken Evlenenlere Göre Daha Mutlu! Peki Ama Neden?

Sevgi, kişisel gelişime yardımcı olur

Olgun bir insan asla kendi başının çaresine bakmayı bırakmazlar ve sevgi ona yalnızca güç verir. Olgun bireyler bakış açılarını değiştirmekten korkmazlar ve eksikliklerini kabul etmeye hazırdırlar. Anlayışlı ve özenli olabilirler. Olgunluğun yaşla pek bir ilgisi olmasa da uzmanlar, olgunluğa erişebilmenin bazı tecrübeler sonucu olduğu konusunda hem fikirler. Bu sebepler erken yaşta evlenenlere oranla geç yaşta evlenenler ilişkide daha özgür ve mutlu hissedebiliyorlar.

Her şeyden önce sevgi, fedakarlığı gerektirir

Kendi kendine yeten bir kişi, boşluklarını partneri ile doldurmaya çalışmaz. Hatta tam tersi; sahip olduklarını paylaşmaya bayılırlar. Psikolog Morgan Peck, erken yaşlarda daha çok alma eğilimindeyken belli bir olgunluğa eriştiğimizde daha çok verme eğiliminde olduğumuzu söylüyor. Sevdiğin insanı düşünmek, onun için yeri geldiğinde fedakarlık yapmak erken yaşlarda daha zor olabiliyor.

Sevginin ana yönlerinden biri iradedir

Belli bir yaştan sonra hayattaki önem ve öncelik sıralamamız değişebiliyor. Çoğu zaman istediğimiz şeyler huzur, sevgi ve sadakat oluyor. Uzmanlar, geç yaşta evlenen bireylerin dikkatini partnerlerine daha fazla verdiğinin altını çiziyor. İlgi odağı partnerinden şaşmıyor ve iradelerine daha fazla sahip çıkabiliyorlar.

Sevgi sorumluluktur

Sorumluluk, bir yetişkini çocuktan ayıran bir özelliktir. İlişkinizle ilgili olarak aynı kıyaslamayı kullanabilirsiniz; olgun mu, değil mi? İlişkide güvenebilmek çok önemlidir. Peki siz o güvenilir kişi olmaya hazır mısınız? Evet, böyle bir yöntem ciddi yükümlülükler getirir ama aynı zamanda ilişkinizi güçlendirir ve gerçeğe dönüştürür.

Sevmek, birbirimizin bireyselliğine saygı duymak demektir

Olgun bir insan zaten hedeflerini oluşturmuş ve kendini bulmuştur, bu yüzden başkasının kararlarına saygı duymaya hazırdır. Böyle bir ilişki baskıdan uzaktır. Taraflar birbirlerine özgürlük verir ve her zaman bir uzlaşmaya varmaya çalışırlar. Sadece kendi çıkarlarıyla meşgul olan insanlar dinlemeye, anlamaya veya hiçbir şeyi kabul etmeye hazır değildir.

Sevgi sizi incinmekten korumaz

Acı ve hayal kırıklığı hayatımızda normal şeylerdir ve sevdiklerimiz bile bizi her zaman koruyamaz. Zorluklarla yüzleşmek için cesur olmalıyız ve kimseyi şikayet etmemeli, suçlamamalıyız. Bu durumda ilişki güçlü ve derin olacaktır.

Psikologlar, bu 6 ilkeyi anlar ve kabul edersek, gerçekten harika bir ilişki kurabileceğimize inanıyor. Partnerimizin veya kendimizin hazır olmadığını düşündüğünüz noktada ise evlilik kararını ertelemenizi tavsiye ediyorlar.