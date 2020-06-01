Gebelik Döneminde Doğru Beslenmenin Önemi

Gebelik döneminde her besin grubunun dengeli olarak alınamaması bebek ölümlerine kadar birçok istenmeyen sorunu beraberinde getirebiliyor. Herkesin bildiği üzere gebelik döneminde vücudun enerji ihtiyacı artar. Bunun nedeni anne adayının bebeğin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini annenin dokularından sağlanmasıdır. Artan enerji ihtiyacının doğru besin grupları ile tam manasıyla karşılanmaması annenin vücut direncini kırdığı için kişiyi çeşitli hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirir.

Besinlerin Rolü

Et: Büyüme ve gelişme için oldukça önem taşıyan protein, B vitaminleri ile demir ve çinko açısından zengin olan bu besin grubuna kümes hayvanları, balık, kırmızı et, kuru baklagil ve yumurta giriyor.

Süt ve süt ürünleri: Protein ve kalsiyum bakımından zengindir. Kemik ve dişlerin yapısında yer alan kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineralleri içermeleri nedeniyle gebelik döneminde oldukça gereklidir. İskelet oluşumuna katkı sağlıyor.

Tahıllar: Günlük enerji ihtiyacımızın çoğunu karşıladığımız tahıl grubunda ekmek, pirinç, makarna, bulgur ve patates gibi besinler yer alıyor. Kilo problemi olan anne adaylarının bu grubu tüketirken dikkatli olmaları gerekiyor.

Sebze ve meyveler: Vitamin, mineral ve posa ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olan bu grup, bebeğin sağlıklı gelişimi için önemli rol oynuyor.

Yağlar: Her gün bir miktar zeytinyağı ve buna eşit miktarda mısırözü, soya yağları veya az miktarda fındık ve badem tüketilmesinin yanında balık yemek de yağ asitlerinin dengeliyor. Bir diyetisyene başvurarak, size özel düzenlenecek beslenme programıyla, tüm besin öğelerini uygun porsiyonda alıp ideal kilonuzu koruyarak, hamilelik dönemini kendiniz ve bebeğiniz açısından sağlıkla geçirebilirsiniz.

Bu önerilere dikkat edin!

Öğün atlamayın. Lif açısından zengin; sebze-meyve tüketmeyi unutmayın. Bu sayede kan şekeriniz uzun süre dengede kalabilir. Yağlı, baharatlı ve şekeri aniden yükseltip aniden düşürecek yiyeceklerden kaçının. Dengeli bir beslenme programıyla beraber hafif yürüyüşler yapın. Böylece hem fazla kilo alımını engelleyerek normal kan şekeri değerini koruyabilirsiniz.

Diyetisyen Mehtap Yakut