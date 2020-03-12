MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Gaz Giderici Yoğurt Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Gaz Giderici Yoğurt Tarifi
İyi Yaşam

Gaz Giderici Yoğurt Tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaz Giderici Yoğurt Tarifi
Abone Olgoogle-news

"Gaz sorununu dönem dönem hepimiz yaşayabiliyoruz. Gaz giderici bitkisel yoğurt tarifini ve hangi bitkilerin gaz oluşumunu engellediğini  Dr.Fevzi Özgönül açıkladı."

Gazlar, insanların sindirim sistemlerinde meydana gelen ve kişinin sindirim kanalında oluşan faz nedeniyle çıkan ses bazı zamanlar insanları utandırıcı ve rahatsız edici biçimlere sokabilir. Bunlardan kurtulmanız için bazı faktörlere dikkat etmeniz gerekiyor, aşırı yutulan havadan ve yediğiniz yiyeceklerden içeceklerden kaynaklanan durumlar olabilir. 

Her insanda görülebilecek olan mide gazı rahatsızlığı sindirim sistemi ile on iki parmak bağırsağına kadar olan boşlukta sıkışma yaratan gazlardır.

Gaz, herkesin yaşadığı bir şey olmasına rağmen, bazı insanlar için diğerlerine göre daha fazla sorun çıkartır. Aşırı gaz bazen rahatsız edici olmaya başlayabilir veya ağrılı bile olabilir. Yine de beslenmenizde yapacağınız bazı basit değişiklikler gaz oluşmasını önleyebilir ve aynı zamanda sindiriminize yardımcı olabilir. Reçete gerekmeksizin uygulayabileceğiniz gaz giderme yöntemlerine ek olarak, mutfaklarda yaygın olarak bulunan bazı malzemeler, gazı doğal yollarla iki kat fazladan gidermenize yardımcı olabilir.

Vücuttan gazı daha hızlı atabilmek için doğal yöntemlere baş vurmakta fayda vardır. İlk yapılması gerekenlerden biri sindirime yardımcı gıdaların tüketimidir. Bu sayede gazın vücuttan hızlıca atılmasında yardımcı olursunuz. Çok yağlı, şekerli gıdaları ise tüketmemeye özen göstermekte de yarar var. 

Gaz giderici yoğurt tarifi

Malzemeler:

1 çay kaşığı rezene tohumu

1 çay kaşığı dereotu tohumu

1 çay kaşığı Frenk kimyonu

1 çay kaşığı anason

Yoğurt

Yapılışı:

Kasenin içine belirtildiği miktarda malzemeleri koyup karıştırın ve yemek sonrasında tüketin. Yoğurt yerine isteyenler su ile de karışım yapabilir.

Dereotunun vücuda 7 müthiş etkisi Dereotu, özellikle salatalarda ve sebze yemeklerinde kullandığımız bir bitki. Bu hoş kokulu leziz bitkinin sağlığa faydalarını öğrenince bir daha mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz. Dereotunun faydaları neler? İşte dereotunun vücuda 7 müthiş etkisi...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi