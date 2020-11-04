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Stil Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Gardırobunuza Detoks Uygulamanın Adımları

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Gardırobunuza Detoks Uygulamanın Adımları
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"Fazla alışveriş yapmanın sonucu genelde bunaltıcı, karışık bir gardıroptur. Dolabınız üstünüze üstünüze geliyor, aradığınızı rahatlıkla bulamıyor duruma geldiyseniz detoks zamanı demektir. Dolabınıza detoks uygulamanın adımlarını anlatıyoruz."

Dolabı boşaltın

Dolabınızı gerçekten organize etmenin ve temizlemenin en iyi yolu tüm kıyafetleri çıkarmak, dolabı tamamen boşaltmaktır. Böylece her şeyi düzenli bir şekilde geri koyabilirsiniz.

Ayırın

Çıkardığınız kıyafetlere bakın ve onları yığınlara ayırmaya başlayın; sık giydiğiniz şeyler ve bir süredir giymediğiniz şeyler. Sık giydiklerinizi bir kenara alın be bir süredir giymediklerinize bakın. Onları da giyilebilecekler, bağışlanacaklar ve çöpe gidecekler olarak üçe ayırın. Kötü durumda olan her şeyi atın ve iyi durumda olup giymeyeceğiniz şeyleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırın.

Yazlık-kışlık ayırın

Tüm giysilerinizi yıl boyunca dolabınızda saklamak ihtiyacınız olmayan şeylerin de elinizin altında olması anlamına gelir. Kıyafetlerinizi sezon başlarında yazlık-kışlık olarak ayırın ve öteki sezona ait olanları vakumlu hurçlarda saklayın. Hem yerden tasarruf etmiş olacak hem de kalabalıktan kurtulacaksınız.

Düzenleyin

Şimdi size kalmasına karar verdiğiniz eşyaları dolabınıza geri koymaya başlayabilirsiniz. Kıyafetlerinizi yerleştirirken daha uyumlu olacak şekilde düzenleyin. Renklerine göre ya da pantolon, elbise, bluz gibi türüne göre ayırarak yerleştirebilirsiniz.

Notlar alın

Her şeyi geri koyup düzenledikten sonra, gelecekte akıllı alışveriş seçimleri yapabilmek için sahip olduklarınızı not edin.

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