Gardırobunuzun ömrünü uzatmanın 7 yolu

TEMİZLE, TEMİZLE, TEMİZLE

Boş zamanınız olan bir günde gardırobunuzun karşısına geçin ve yukarıdan aşağıya tarayın. İlk aşama kıyafetleri ayırmak ve temizlemek olacak. Yıllar önce aldığınız ve uzun zamandır giymediğiniz bir elbise, 2 sezon önce moda diye aldığınız bol paça pantolon ya da alıp hiç giymediğiniz gömlekler… Hepsini ortaya çıkarın ve tek tek ayıklamaya başlayın. Bir daha giymeyeceğinizi düşündüğünüz hiçbir kıyafeti geri gardırobunuza koymayın. Satmak ya da bağışlamak için vereceklerinizi ayırın.

Lekeli, tadilata ihtiyacı olanları bir kenara koyun ve o hafta içinde mutlaka yaptırın. Dolabın bir köşesinde kalmış, varlığından haberiniz bile olmayan kıyafetlerinizi yeniden giymeniz gardırobunuzun işlevsel ve uzun ömürlü olmasını sağlayacak.

DOLABINIZI DÜZENLEYİN

Kıyafetlerinizi ayırdıktan ve eledikten sonra dolabınızı düzenlemek için vakit ayırın. Gardırobu organize etmenin en iyi yolu kıyafetleri rengine ve kol uzunluğuna göre düzenlemektir. Üstelik bu şekilde dolabınız hem göz alıcı görünecek hem de pratik olacaktır. Elbiselerinizi, eteklerinizi, pantolonlarınızı ayrı ayrı asın ve yerleştirin. Ütülenecek gömleklerinizi ütüleyip dolabınıza asın. Ütülemeden koymanız hem kötü bir görüntü oluşturacak hem de giyeceğiniz zaman ütü yapıp zaman kaybetmenize neden olacak. Çanta, ayakkabı ve aksesuarlarınızı da ayırıp düzenleyin.

Her şey görünür, düzenli ve erişilebilir olmalı. Dolabınızı düzenleyip karşısına geçtiğinizde huzur ve başarı duygusu hissetmelisiniz.

KENDİ TARZINIZI BULUN

Tüm kullanılabilir işlevsel kıyafetlerinizi ayırdıktan sonra bölüm bölüm kıyafetlerinize bakın ve kendi tarzınıza uygun nasıl kombinler yapabileceğinizi düşünün. Modaya uygun giyinmektense kendi zamansız stilinizi yaratın. Çünkü moda denilen her şeyin modası o kadar çabuk geçiyor ki buna ayak uydurmak hem çok zor hem de çok maliyetli.

BOŞLUKLARI DOLDURUN!

Tüm bu adımları attıktan sonra dolabınızda fark ettiğiniz eksikleri, boşlukları not alın. Her dolapta olması gereken mükemmel bir siyah blazer veya bir çift çizme… İhtiyacınız olan parçaları not alın ve bütçenize uygun bir zamanda satın alın. Bu parçalar birçok kombin yaratabileceğiniz uzun ömürlü ihtiyaçlar olacak ve gardırobunuzu daha işlevsel hale getirecekler.

KIYAFETLERİNİZİN BAKIM TALİMATLARINA UYUN

Kıyafetlerinizin ömrünü uzatmak istiyorsanız doğru temizlik için etiketlerini mutlaka okumalısınız. Birçok parçanın sadece kuru temizleme, sadece el yıkama, düşük ısıda yıkama gibi özelliklerde bakımının yapılması gerekiyor. Onlarca para verip ya da çok beğenerek aldığınız parçaların bakım talimatlarına uymadan çamaşır makinesine atarsanız kıyafetlerinizin ömrünü kısaltırsınız. Mutlaka talimatlarına bakın ve ona göre temizliğini yapın.

İYİ BİR ÇAMAŞIR DETERJANI KULLANIN

Araştırmadan ve etiket okumadan herhangi bir marketten satın aldığınız çamaşır deterjanları, giysilerinizi veya sağlığınızı korumak için hiçbir şey yapmadığı gibi bir sürü kimyasal, koruyucu ve koku gibi sert maddeler de içerir. Bu nedenle nazik, tamamen doğal içerikli bir deterjan araştırın ve mümkünse kıyafetlerinizi bununla yıkayın.