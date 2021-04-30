Gardenya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Gardenya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Gardenya çiçeği, bir saksı bitkisi olup beyaz renkte çiçeğin yanı sıra sarı çiçekler de açan bit bitkidir. Koyu yeşil renklerde yaprakları olan çiçeği tüm bitki sevenler tarafından benzersiz güzellikte süs bitkisi olarak değerlendirilmektedir.

Gardenya Çiçeği Nedir?

Çin, Japonya gibi çeşitli Asya ve Pasifik Adalarına özgü bir bitki olma niteliği taşıyan Gardenya çiçeği, Rubiaceae familyasına mensuptur. Bu çiçek günümüzde, çiçeklerinden ve meyvelerinden yararlanılan bir bitki olma özelliği barındırır. Sadece süs bitkisi olarak değil aynı zamanda aroma terapi ve bitkisel ilaç sektöründe kullanılan bir bitki türü olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Gardenya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Gardenya çiçeğinin iyi bir şekilde gelişim gösterebilmesi içi bakım önemli bir unsuru oluşturmaktadır.

Direkt güneş ışığını çok fazla sevmeyen gardenya çiçeği sadece dolaylı ışık alan uygun bir yere konulmalıdır. Yaz mevsiminde uyku dönemine girdiği için kendine uygun ısıyı bulduğunda çiçeklerini ve yapraklarını dökmez. Kış mevsiminin yaşandığı aylarda çiçeğin, soğuk havadan korunması ve düzenli aralıklarla sulanması önemlidir.

Bitkinin saksı değişimine ihtiyaç duyması durumunda üç yılda bir defa saksı değişimi yapılmasına dikkat edilmesi önemlidir. Bunun beraberinde saksı değişiminin Nisan ayında yapılması idealdir. Su çiçeğin bakımında önemli bir unsuru oluşturmaktadır. Bu bakımda sulama sırasında dökülen suyun çiçeğin her yanına ulaştığına dikkat edilmesi gerekir. Sulamadan sonra, çiçeğin tabağında su kalmamasına özen gösterilmesi gerekir.

Gardenya çiçeği, yapraklarına ve çiçeklerine dokunulmasından hoşlanmayan bir bitkidir. Dokunulması halinde çiçek solacaktır. Ayrıca çiçeğin yapraklarına düzenli bir şekilde her gün oda sıcaklığında su serpilmesi bitkinin yapraklarının yeşil kalması açısında yararlı olacaktır.

Gardenya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Gardenya çiçeği toprak doldurulmuş olan uygun bir saksının içine serpilir. Sonrasında ise tohumların kalınlığında toprakla tohumların üzeri kapatılarak ekim işlemi gerçekleştirilir. Sonrasında tohumlar filizleninceye kadar toprağı nemli tutmak amacıyla sulama yapılması gerekir. Ortaya çıkan fideler ise 15-20 santim aralıklarda tek tek toprağa dikilmelidir.

Gardenya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Gardenya çiçeğinin çoğaltılarak daha çok gardenya bitkisi elde edilmesi için Kasım veya Mart ayında, çiçek bulunmayan dönemlerde üzerindeki sürgünlerden yararlanılır. Bu bitkinin çoğaltılmasında başvurulan en kolay yöntem olma özelliği taşır.

Gardenya Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Gardenya çiçeği tohumları her türlü toprakta yetiştirilebilir bir niteliktedir. Bu sebeple tohumların çimlenerek gardenya çiçeği fidesine dönüşmesi için özel bir toprak seçimine gereksinim duyulmaz.

Gardenya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Gardenya çiçeği sıcak yaz aylarında daha fazla suya ihtiyaç duyar.Bu nedenle de haftada en az iki kez sulama yapılmaya özen gösterilmesi oldukça önemli bir konudur.

Evde Gardenya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde gardenya çiçeği yetiştiriciliği kolaylıkla yapılabilir. Bunun en önemli sebebi ise gardenya çiçeğinin her türlü ortama kolaylıkla uyum sağlayabilen bir bitki olmasıdır.

Gardenya Çiçeği Anlamı

Gardenya çiçeği çok güzel ve baskın bir kokuya sahip olduğundan dolayı isim anlamı da oldukça güçlü karakter anlamı taşımaktadır. Gardenya isminin bir diğer anlamı ise üzerinde cennet taşıyan bahçe demektir. Açtığı güzel çiçekleriyle de bu anlamların hakkını tamamıyla vermiş bir çiçek olarak dikkat çekmektedir.

Gardenya Çiçeği Latincesi

Gardenya çiçeği ile ilgili olarak fazlaca merak edilen konular arasında gardenya çiçeğinin Latince'sinin ne olduğu şeklindeki soru yerini alır. "Gardenia jasminoides" Gardenya çiçeğinin Latincesi olarak bilinen ismidir.

Gardenya Çiçeği Özellikleri

Gardenya çiçeği de diğer tüm çiçekler gibi kendisine özgü olan özelliklere sahip olan bir bitki olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda işte gardenya çiçeğinin dikkat çeken özellikleri:

- Gardenya çiçeği, hava akımından çok kolay bir şekilde etkilenebilen bir çiçektir.

- Gardenya çiçekleri çoğunlukla sonbahar ve ilkbaharda açar ancak uygun bir sıcaklık olması halinde yaz aylarında da çiçek açabilen bir bitkidir.

- Kış aylarında çiçeğin bulunduğu mekanın ısısı minimum 15 derece olmalıdır.

- Gardenya çiçeğinin, çok sıcak ve çok soğuk olan ortamlarda bırakılması, çiçeğin yapraklarının ve çiçek bölümünün zarar görmesine sebebiyet verir.

- Gardenya çiçeği için güneş oldukça önemlidir. Dolaylı bir şekilde güneş ışığı almayı seven bir bitki olup, sabah güneşine bayılır.

Gardenya Çiçeği Faydaları

Muhteşem güzellikte çiçekler açan bir saksı bitkisi olan gardenya çiçeği aynı zamanda tam bir şifa kaynağıdır. Bu bakımdan şifa için faydalarından yararlanılan bitkiler arasında yerini almaktadır. İşte gardenya çiçeğinin faydaları:

- Yavaş bir şekilde iyileşme gösteren yaraları daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

- Regl dönemi ağrılarını hafifletir.

- Ateş düşürücü özelliğe sahiptir.

- Baş ağrısını geçirir.

- Kaygıyı azaltır, depresyon sorununa fayda sağlar.

- Apselere çok iyi gelir.

- Gaz, reflü, kusma gibi çok çeşitli sindirim sistemi sorunlarına faydalıdır.

- Kas spazmlarını azaltır.

- Emziren kadınların sütünü arttırır.

- Konstantre olamama ve yorgunluk gibi sorunları çözer.

- Karaciğer rahatsızlıklarını tedavi eder.

- Düşük libido seviyesini yükseltir.