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Geriİyi Yaşam Zihinsel Sağlığınızı İyileştiren Çiçekler
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Zihinsel Sağlığınızı İyileştiren Çiçekler
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

Zihinsel Sağlığınızı İyileştiren Çiçekler

Doğanın ruh ve beden sağlığımıza olan faydalarını hepimiz biliyoruz. Ancak her zaman bir ormandan yürüyüş yapma, yeşilin içinde olma, doğa ile baş başa kalma fırsatı bulamıyoruz. Yeşilin gücünden faydalanmak için doğayı evinize getirmeye ne dersiniz?

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İşte ruh sağlığınızı iyileştirebilecek bazı çiçekler...

2KASIMPATI
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KASIMPATI

Bu çiçeklerin bir oda üzerinde gerçekten canlandırıcı bir etkisi olduğu, aydınlattığı ve dolayısıyla ruh halinizi olumlu yönde etkilediği kanıtlanmıştır. Çiçeklerin içinde bulunduğunuz bir odadaki hafifletici etkisi, endişe ve heyecan gibi şeyleri hafifletebilir ve size o anda daha olumlu bir ruh hali kazandırabilir.

3PAŞA KILICI
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PAŞA KILICI

Evde, ofiste kolayca yaşayabilen paşa kılıçları, üretkenliğinizi ve çalışma enerjinizi artıracak güce sahipler. Kaygıyı hafifletebilecek ve elinizdeki göreve odaklanmanıza yardımcı olabilecek belirli bir koku yayarlar, bu nedenle son teslim tarihleriniz olduğunda zihinsel durumunuz için çok yardımcı olabilirler!

4LISIANTHUS
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LISIANTHUS

Taze çiçeklerin, güzellikleri ve kokuları sayesinde insanlara ilham veren ve yeni fikirler veren bir kıvılcımı ateşleyebildiği kanıtlanmıştır. Lisianthus da bu bitkilerden biri. Sakin kalmaya ve yaratıcı fikirler bulmaya ihtiyacınız varsa, kesinlikle bu çiçeği seçin!

5YASEMİN
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YASEMİN

Geceleri uyumakta güçlük çekiyorsanız, odanıza biraz yasemin koymayı deneyin. Bu çiçeğin stres ve anksiyete seviyelerini azalttığı, dolayısıyla huzur uyandırdığı ve faydalı bir gece uykusuna dalmanıza yardımcı olduğu bilinmektedir. Yasemin, özellikle yatak odanızda bulunabilecek en iyi çiçektir.

6BUKET
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BUKET

Bir buketin içinde ne tür çiçekler olduğu önemli değil, önemli olan, onu görmeniz ve sizde uyandıracağı olumlu duygular. Özellikle taze güller ve laleler her zaman iyi hissettirir.

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