Zihinsel Odağınızı Geliştirmenin 7 Yolu

Eğer dikkatiniz kolayca dağılıyorsa zihinsel odaklanmanızı geliştirmek için bazı yollara ihtiyacınız var. Sosyal medyaya girmek gerçekten kolay ancak işinizle ilgili bir sunuma odaklanmak o kadar kolay değil. Neden? Biri eğlenceli, diğeri değil. Zihinsel odaklanma önemlidir. İyi performans göstermek ve hedeflerinize ulaşmak için konsantre olmanız ve zihinsel çabayı yönlendirebilmeniz gerekir.
Zihinsel odaklanma, başarısızlık ve başarı arasındaki fark anlamına gelebilir. Muhteşem bir konsantrasyon elde edeceğinize söz vermiyoruz, ancak bu öneriler zihinsel odaklanmanızı geliştirmeye yardımcı olacaktır.
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1
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1.MEVCUT ODAĞINIZI DEĞERLENDİRİN
Yapmanız gereken ilk şey, zihinsel odaklanmanızın mevcut durumunu değerlendirmektir. Kendinizi sık sık hayal kurarken mi buluyorsunuz? Dikkatinizi dağıtan şeyleri ayarlamanız zor mu? Sık sık iş görevlerinizi unutuyor ve bir iş arkadaşınızdan rehberlik istemeniz mi gerekiyor? Tüm bunlar, düşük bir zihinsel odaklanmanın göstergesidir. Gelecekte daha iyisini yapmak için zihinsel odaklanmanızı geliştirmek için bazı yollar kullanabilirsiniz.
2
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2.DİKKAT DAĞINIKLIĞINDAN KURTULUN
Bir sonraki adım, çalışma ortamınızı temizlemek ve sizi mümkün olduğunca rahatsız eden pek çok şeyden kurtulmaktır. Bu, televizyonu kapatmayı, iş bilgisayarınızdaki sosyal medya sitelerini engellemeyi, telefonunuzu "rahatsız etmeyin" ayarına getirmeyi veya hatta kendinizi harici seslerden tamamen kapatmak için gürültü önleyici kulaklıklar satın almayı içerebilir. Kendi rahat çalışma ortamınızı yaratabilmek için ne gerekiyorsa yapın.
3
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3.BİR SEFERDE BİR ŞEY
Aynı anda çok fazla görev üstlenirseniz ve her şeyi zamanında tamamlamanın baskısı altında başa çıkmaya başlarsanız, zihinsel odaklanma genellikle mahvolabilir. İşleri kolaylaştırın ve her seferinde bir şey alın. Bir yapılacaklar listesi yazmak ve ardından ilerledikçe bir şeyleri işaretleyebilmek, özgüveninizi gerçekten artırabilir ve sizi daha üretken hale getirebilir.
4
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4.ANI YAŞA
Geçmişte olan şeylere kendinizi kaptırarak zihinsel odaklanmanızı bozmayın. Bu olayları değiştirebilmenizin hiçbir yolu yoktur, bu yüzden üzerinde durmak size zarar verir. Bunun yerine, geleceğinizi iyileştirmek için şimdiye ve nasıl üretken olabileceğinize odaklanın. Bu kesinlikle kontrol edebileceğiniz bir şey!
5
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5.FARKINDALIK PRATİĞİ YAPIN
Farkındalık şu anda çok moda ama bizce gerçekten yardımcı olabilir. Günde on dakika sessizce oturmak, dikkatinizi kendinize odaklamak ve hayatınızdaki tüm dış faktörleri dışlamak, zihninizi ve duygularınızı merkezlemek ve sizi gelecek güne hazırlamak için gerçekten işe yarayabilir.
6
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6.KISA BİR MOLA VERİN
Dinlenmek ve rahatlamak için kendinize yeterince zaman ayırmadığınızda zihinsel odaklanma ciddi şekilde zarar görebilir. Dinlenmek için zamanınız olmadıysa odak noktanız her zaman bozulacaktır, bu nedenle daha büyük sorunları çözmeye çalışmak yerine, sadece rahatlamak ve çalışma günü boyunca küçük molalar vererek kendinize iyi bakın. Mini molanın sonunda kendinizi biraz daha tazelenmiş ve işe dönmeye hazır hissedeceksiniz.
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7.AYNEN BÖYLE DEVAM
Bu adımlardan kaç tanesini günlük rutininize dahil etmeyi seçerseniz seçin, en önemli şey, bunlardan birini veya hepsini uygulamanızdır. Bunları haftada bir yapmak hiçbir şeyi iyileştirmeyecek, ancak bunları her gün yapmak iyileştirecek. Ne kadar çok yaparsanız, o kadar doğal hale gelir ve zihinsel odağınız siz denemek zorunda kalmadan o kadar net olur.