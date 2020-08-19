Zihinsel Odağınızı Geliştirmenin 7 Yolu

7.AYNEN BÖYLE DEVAM Bu adımlardan kaç tanesini günlük rutininize dahil etmeyi seçerseniz seçin, en önemli şey, bunlardan birini veya hepsini uygulamanızdır. Bunları haftada bir yapmak hiçbir şeyi iyileştirmeyecek, ancak bunları her gün yapmak iyileştirecek. Ne kadar çok yaparsanız, o kadar doğal hale gelir ve zihinsel odağınız siz denemek zorunda kalmadan o kadar net olur.



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