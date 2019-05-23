Zeytinyağı Yüze Sürülür mü? Zeytinyağın Yüze Faydaları

Çok eski çağlardan bu yana sağlığımız için en etkili besinlerden olan zeytinyağı, güzelliğin de vazgeçilmez ürünü. Zeytinyağını beslenme listenize dahil etmek, uzun vadede cilt sağlığınıza inanılmaz faydalar sağlar. Bunun yanı sıra zeytinyağını direkt olarak da yüzünüze uygulayabilir, onu bir güzellik malzemesi haline getirebilirsiniz.