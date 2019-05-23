MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım Zeytinyağı Yüze Sürülür mü? Zeytinyağın Yüze Faydaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Zeytinyağı Yüze Sürülür mü? Zeytinyağın Yüze Faydaları
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Zeytinyağı Yüze Sürülür mü? Zeytinyağın Yüze Faydaları

Zeytinyağı, binlerce yıldır insan sağlığı için en faydalı besinlerin başında geliyor. Çok eski dönemlerden beri kadınların güzellik sırlarından biri de olan zeytinyağın yüze olan faydalarına bir bakalım.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

"Zeytinyağı yüze sürülür mü?" sorusunu sıklıkla duyuyoruz, okuyoruz. Biz de bu soruya cevap niteliğinde bir haber hazırlayalım dedik. Evet, zeytinyağı yüze sürülür. 

2
Abone Olgoogle-news

Çok eski çağlardan bu yana sağlığımız için en etkili besinlerden olan zeytinyağı, güzelliğin de vazgeçilmez ürünü. Zeytinyağını beslenme listenize dahil etmek, uzun vadede cilt sağlığınıza inanılmaz faydalar sağlar. Bunun yanı sıra zeytinyağını direkt olarak da yüzünüze uygulayabilir, onu bir güzellik malzemesi haline getirebilirsiniz.

3Zeytinyağın yüze faydaları
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağın yüze faydaları

İlk olarak, zeytinyağı en doğal cilt nemlendiricilerinden biridir. Özellikle kuru ciltler için bulunmaz bir üründür. Zeytinyağını elinize dökün ve ovuşturarak biraz ısıtın. Ardından yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Eğer çok yağlı bir cildiniz yoksa bunu sabah ve akşam uygulayabilirsiniz.

4
Abone Ol google-news

Zeytinyağı, zengin E vitamini içeriği ile serbest radikallerle savaşır, yaşlılık belirtilerini geciktirir.

5
Abone Olgoogle-news

Ciltte meydana gelen kızarıklık, tahriş, döküntü sorunlarına iyi gelir. Yüzünüzde ya da cildinizin herhangi bir bölgesinde bu tarz bir sorun yaşarsanız eşit miktarda bal ve zeytinyağını karıştırıp problemli bölgeye sürün. 10 dakika bekleyip yıkayın. Bu işlemi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

6
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağı, cildinize doğal yoldan peeling yapmanıza da yardımcı olur. Peeling, ciltteki ölü deriyi temizler, siyah nokta ve sivilcelere iyi gelir, yenilerinin oluşumunu da engeller. 1,5 tatlı kaşığı zeytinyağı ile 1 tatlı kaşığı toz şekeri karıştırın, yüzünüze dairesel hareketlerle sürün. Yüzünüze 5 dakika boyunca hafifçe masaj yapın. Ardından ılık su ile durulayın. Bu uygulamayı haftada 1-2 defa yapabilirsiniz.

7
Abone Olgoogle-news

Cildimiz, güneşin zararlı ışınları, sivilce problemleri gibi nedenlerden dolayı lekelenebilir. Zeytinyağı ciltte meydana gelen lekeler için birebirdir. Bir miktar zeytinyağını elinize alın ve hafifçe ısıttıktan sonra lekelerin üzerine sürün. Yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra bir bez yardımıyla yüzünüzdeki yağı silin ancak yıkamayın. Yağ tüm gece cildinizde kalsın.

8
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağı anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özelliğiyle de sivilce oluşumuna engel olur, var olanları ise tedavi eder. Eğer sivilce problemi yaşıyorsanız 2 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırıp sivilcelerin üzerine sürün. Yaklaşık 30 dakika bekleyin ve bol su ile yıkayın. Bu maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi