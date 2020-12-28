Zengin Bir Stilin İpuçları!

Nötr kıyafetler giyin Zengin bir stil için yapmanız gereken ilk şey bej, gri, pudra pembesi gibi nötr tonlar tercih etmek olmalı. Bu renkler kombinlerde bütünlük sağlar ve hemen her parça ile uyum yakalar.



Nötr renkler çabasız şıklığın anahtarıdır. Gardırobunuz için birkaç temel nötr parça seçin. Görünümünüzü yenilemek için gömlekleri, hırkaları, elbiseleri, kazakları ve hatta atkıları tercih edin.