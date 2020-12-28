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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Zengin Bir Stilin İpuçları!
Stil Önerileri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock

Zengin Bir Stilin İpuçları!

Çok para harcamadan 'zengin' görünümlü bir stil mi oluşturmak istiyorsunuz? Dolabınıza ekleyeceğiniz kilit parçalarla daha az harcayarak kaliteli bir stile sahip olabilirsiniz İşte püf noktaları...

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1Nötr kıyafetler giyin
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Nötr kıyafetler giyin

Zengin bir stil için yapmanız gereken ilk şey bej, gri, pudra pembesi gibi nötr tonlar tercih etmek olmalı. Bu renkler kombinlerde bütünlük sağlar ve hemen her parça ile uyum yakalar.

Nötr renkler çabasız şıklığın anahtarıdır. Gardırobunuz için birkaç temel nötr parça seçin. Görünümünüzü yenilemek için gömlekleri, hırkaları, elbiseleri, kazakları ve hatta atkıları tercih edin.

2Aşırı desenlerden kaçın
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Aşırı desenlerden kaçın

Göz yoran desenler ve süper parlak renkler, pek şık durmuyor. Aynı zamanda giyinmek için çok çaba sarf ettiğiniz izlenimini veriyorlar. Pahalı görünmek istiyorsanız neon renkleri hiç giymeyin. Ve bir el çantası olsa bile, taşıdığınız herhangi bir giysi parçasında büyük logolar, yazılar olmasına izin vermeyin.

3Sivri burunlar her zaman iş görür
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Sivri burunlar her zaman iş görür

Sivri burun ayakkabılar kesinlikle kıyafetinizi bir adım öteye taşıyan parçalardır. Kıyafetlerinizin çoğuna uyacak şampanya rengi, siyah, ten rengi veya açık nötr renkler gibi bir çift sivri burun ayakkabıya yatırım yapın. Böylece hemen her kombininizi anında daha feminen hale sokacak ayakkabılarınız olacak.

4Mücevher takmak
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Mücevher takmak

Çok gösterişli parçalardan bahsetmiyoruz. Tarzınızı kişiselleştirmek ve zenginleştirmek için minimal tasarımları seçin. Zarif bir kolye, küpeler, ince gold bileklikler çoğu kıyafetle uyum sağlar ve hareket katar.

5Klasik tasarımcı parçalarına yatırım yapın
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Klasik tasarımcı parçalarına yatırım yapın

Gardırobunuza bir tasarımcı parçası eklemek istiyorsanız, paranızı giyim eşyalarına ayırmayın, bunun yerine lüks bir el çantası, kemer veya bir çift ayakkabı satın alın. Bu ürünler tamamen klasiktir ve asla modası geçmez.

6Doğal makyaj
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Doğal makyaj

Günlük bir görünüm olarak 'makyajsız' makyaj görünümünü tercih edin. Fondötenli, göz makyajlı ağır makyaj yerine kapatıcı, allık ve rimel ile yetinin.

7İyi iç çamaşırı alın
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İyi iç çamaşırı alın

İyi bir iç çamaşırı baştan çıkarıcı olan değildir. İyi çamaşır vücuda tam oturmalıdır. İyi oturan çamaşırlar vücudunuzu destekler ve giysilerin güzel görünmesini sağlar.

8Doğru güneş gözlüğünü seçin
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Doğru güneş gözlüğünü seçin

Güneş gözlükleri mutlak bir gerekliliktir. Yüzünüze uyan bir çerçeve bulun. Mümkünse, kaliteli bir çifte yatırım yapın çünkü onları uzun süre kullanacaksınız.

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