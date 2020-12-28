Zengin Bir Stilin İpuçları!

Çok para harcamadan 'zengin' görünümlü bir stil mi oluşturmak istiyorsunuz? Dolabınıza ekleyeceğiniz kilit parçalarla daha az harcayarak kaliteli bir stile sahip olabilirsiniz İşte püf noktaları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Nötr kıyafetler giyin
Zengin bir stil için yapmanız gereken ilk şey bej, gri, pudra pembesi gibi nötr tonlar tercih etmek olmalı. Bu renkler kombinlerde bütünlük sağlar ve hemen her parça ile uyum yakalar.
Nötr renkler çabasız şıklığın anahtarıdır. Gardırobunuz için birkaç temel nötr parça seçin. Görünümünüzü yenilemek için gömlekleri, hırkaları, elbiseleri, kazakları ve hatta atkıları tercih edin.
2
Abone Ol
Aşırı desenlerden kaçın
Göz yoran desenler ve süper parlak renkler, pek şık durmuyor. Aynı zamanda giyinmek için çok çaba sarf ettiğiniz izlenimini veriyorlar. Pahalı görünmek istiyorsanız neon renkleri hiç giymeyin. Ve bir el çantası olsa bile, taşıdığınız herhangi bir giysi parçasında büyük logolar, yazılar olmasına izin vermeyin.
3
Abone Ol
Sivri burunlar her zaman iş görür
Sivri burun ayakkabılar kesinlikle kıyafetinizi bir adım öteye taşıyan parçalardır. Kıyafetlerinizin çoğuna uyacak şampanya rengi, siyah, ten rengi veya açık nötr renkler gibi bir çift sivri burun ayakkabıya yatırım yapın. Böylece hemen her kombininizi anında daha feminen hale sokacak ayakkabılarınız olacak.
4
Abone Ol
Mücevher takmak
Çok gösterişli parçalardan bahsetmiyoruz. Tarzınızı kişiselleştirmek ve zenginleştirmek için minimal tasarımları seçin. Zarif bir kolye, küpeler, ince gold bileklikler çoğu kıyafetle uyum sağlar ve hareket katar.
5
Abone Ol
Klasik tasarımcı parçalarına yatırım yapın
Gardırobunuza bir tasarımcı parçası eklemek istiyorsanız, paranızı giyim eşyalarına ayırmayın, bunun yerine lüks bir el çantası, kemer veya bir çift ayakkabı satın alın. Bu ürünler tamamen klasiktir ve asla modası geçmez.
6
Abone Ol
Doğal makyaj
Günlük bir görünüm olarak 'makyajsız' makyaj görünümünü tercih edin. Fondötenli, göz makyajlı ağır makyaj yerine kapatıcı, allık ve rimel ile yetinin.
7
Abone Ol
İyi iç çamaşırı alın
İyi bir iç çamaşırı baştan çıkarıcı olan değildir. İyi çamaşır vücuda tam oturmalıdır. İyi oturan çamaşırlar vücudunuzu destekler ve giysilerin güzel görünmesini sağlar.
8
Abone Ol
Doğru güneş gözlüğünü seçin
Güneş gözlükleri mutlak bir gerekliliktir. Yüzünüze uyan bir çerçeve bulun. Mümkünse, kaliteli bir çifte yatırım yapın çünkü onları uzun süre kullanacaksınız.