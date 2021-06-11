Zayıflatan Bitki Çayları Nelerdir? İşte Kilo Vermeye Yardımcı Bitki Çayı Tarifleri
Kilo verme sürecinde, bazı yiyecek ve içecekler zayıflamaya yardımcı olabiliyor. Bunlardan biri de bitki çayları... Ancak doğru ve ölçülü kullanımı da çok önemli. Peki bitki çayları zayıflama sürecinde etkili mi? Zayıflatan bitki çayları nelerdir? İşte kilo vermeye yardımcı bitki çayı tarifleri...
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Diyet ve egzersizin yanı sıra bazı yiyecek ve içecekler de kilo vermeyi destekleyebilir. Bitki çayları, zayıflama sürecinde tercih edilebilir. Ancak doğru kullanımına dikkat edilmeli. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, kilo vermenize destek olacak bitki çayı tariflerini paylaştı.
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Çoğu kimse fazla kilolarından kurtulmak isterken gündelik koşturmaca sebebiyle düzenli olarak egzersiz yapabilmek için yeterince zaman ayıramıyor. Bu sebeple diyet sürecini desteklemek amacıyla mucizevi iksirler peşinde koşuyor. Bitkisel çayların metabolizmayı hızlandırma faydası nedeniyle kilo vermeyi destekleyici olduğu bilimsel araştırmalar tarafından kabul ediliyor.
Fakat bitkisel çaylar kilo vermeye sadece destekçi olur. Aşırı kilo almanız ile verememenize sebep olan beslenme şeklini değiştirmeden, yeteri kadar hareket etmeden yalnızca yağ yakıcı bitkisel çayları tüketerek kilo vermek çok da mümkün değildir. Fakat bitkisel çayları zorlu bir dönem olan diyet esnasında size diyeti destekleyici olabilir.
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Metabolizmayı hızlandıran çay karışımı:
1 tatlı kaşığı dağ kekiği 1 tatlı kaşığı biberiye 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1 tatlı kaşığı mate çayı 1 tatlı kaşığı funda yaprağı
Yapılışı: Yarım litre sıcak su içerisine tüm malzemeleri ekleyerek demleyin. Üzerine yarım litre kadar soğuk su ekleyip elma ve limon dilimleriyle ile karıştırıp içebilirsiniz.
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Gazdan kurtaran çay karışımı:
1 yemek kaşığı rezene 1 yemek kaşığı kekik 1 tatlı kaşığı tane kimyon
1 tatlı kaşığı anason
Yapılışı: Bütün malzemeleri bir kaba ekleyerek sıcak suyla demleyin. Öğünlerden sonra birer fincan tüketebilirsiniz.
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Yağ yaktıran çay karışımı.
1 yemek kaşığı kırmızı çay (rooibos çayı) 1 yemek kaşığı kadar mate çayı 1 tatlı kaşığı yasemin çayı 1 çubuk tarçın 4 top karabiber (öğütülmemiş) 1 litre kadar su İsteğe göre portakal dilimleri Nane yaprakları
Hazırlanışı: Tüm malzemeler demliğe konur ve üzerine yavaş yavaş sıcak su dökülerek ağzı kapatılır. Ortalama 6-7 dakika sonra içime hazırdır. Gün boyu içecekseniz çayı süzüp içmelisiniz.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Tüketimden önce mutlaka bir uzmana danışılmalı.