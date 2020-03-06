Zamansız Audrey Hepburn Stili

Siyah Elbise Siyah elbiseler, Audrey Hepburn tarzı sözlüğünde en belirgin maddelerdi. Bunun gibi, kolsuz bir siluet, kuşaklı bir bel ve midi etek gibi birkaç şık ayrıntı içeriyorlardı. Kraliyet ailesi gibi modern stil ikonlarında Hepburn’un midi boy elbisesi ve kayık yaka elbisesinin etkilerini hala görüyoruz.