Zamansız Audrey Hepburn Stili

Tüm markaların Audrey Hepburn’e beslediği klasikleşmiş aşkın bir nedeni var: çünkü onun kırmızı halıda bir balo elbisesi giymekten çok daha fazlası olan klasikleşmiş ve ikonik bir tarzı vardı. Ekran önünde Hepburn dünyaca ünlü moda markalarının tasarladığı ona özel tasarlanmış elbiseler içindeydi. Ekran dışında ise, klasik fakat şıklığı içinde barındıran abartılı olmayan kombinler yapıyordu. Bu sayede Audrey Hepburn tarzıyla da adını tarihe yazdırdı. İşte zamansız stiliyle Audrey Hepburn...
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1
Sıradan hayranları Audrey Hepburn stilini Tiffany’de Kahvaltı filminde giydiği siyah elbiseden ibaret sanıyor. Ancak Hepburn'un tarzı, ikonik rollerinden birinin kostümünden çok daha fazlaydı ve Audrey Hepburn tarzı hala bugünkü kıyafetlerimizi bile etkiliyor.
2
Siyah Elbise
Siyah elbiseler, Audrey Hepburn tarzı sözlüğünde en belirgin maddelerdi. Bunun gibi, kolsuz bir siluet, kuşaklı bir bel ve midi etek gibi birkaç şık ayrıntı içeriyorlardı. Kraliyet ailesi gibi modern stil ikonlarında Hepburn’un midi boy elbisesi ve kayık yaka elbisesinin etkilerini hala görüyoruz.
3
Kalın Desen
Audrey Hepburn stilinin çok özel olduğunu kabul etmeyen modacı sanıyoruz ki kalmadı. Hepburn tarzında cesur desenler şart değildi ancak kavisli yaka ve A-line bel çizgisi tüm kıyafetlerinde görülebilir. Ayrıca, dirsek uzunluğundaki eldivenleri de Audrey Hepburn stilinin olmazsa olmaz aksesuarlarıydı.
4
Çiçekli Elbise
Oscar modası her zaman kuğu etekler, smokin ve balo elbiselerinden oluşmamıştır. 1954 yılında Audrey Hepburn 26. Akademi Ödülleri'ne Givenchy imzalı kayık yakalı midi boy çiçekli sade bir elbiseyle katıldı. Onun kuşaklı elbisesi, filminde asla üstünden çıkmamıştı.
5
Denizci Şortları
Hepburn’un elbiselerinin dışında yüksek bel denizci şortları, Hepburn’un ekran dışı hayatında başroldeydi. Pileli şort ve ekose bluz kombinasyonu günümüzde hala kolay bir yazlık ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
6
Seyahat Elbisesi
Bugün en moda seyahat tarzları genellikle spor ayakkabı ve kapüşonlu sweatshirtleri içerir. Audrey Hepburn’ün zamanında ise hep daha resmi kıyafetlerden oluşuyordu. Bu nedenle Londra’ya giderken uzun kollu bir seyahat elbisesini eldivenler ve topuklu bir ayakkabıyla kombinledi.
7
Beklenmedik Kombinler
Takım üstler ve midi boy etekler her zaman Audrey Hepburn tarzının baş rolüydü. Ancak bir çekiminde Hepburn siyah eteği ve balerin topuzuyla gözleri üstüne çevirmişti.