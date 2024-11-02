Yüzünüze gerçekten peeling yapmanız gerekiyor mu? Cevap sandığınızdan çok farklı…

Güzellik yayınlarında ve sosyal medyada peeling genellikle cilt bakım rutininin vazgeçilmez bir adımı olarak sunuluyor. TikTok'taki videolar bunun bir gereklilik olduğunu iddia ediyor. “Neden haftada 1-2 kez peeling yapmanız gerekiyor?” diyor biri. Bir diğeri ise “Haftada 2-3 kez peeling yapmalısınız!” diyor.

Uzmanlar uygun peelingin faydaları olduğu konusunda hemfikir olsalar da, bunu çok ileri götürmenin de mümkün olduğunu söylüyorlar. Peki gerçekten ne sıklıkla peeling yapmanız gerekiyor? Ve eğer yapmazsanız ne olur?