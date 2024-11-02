Yüzünüze gerçekten peeling yapmanız gerekiyor mu? Cevap sandığınızdan çok farklı…
Eksfoliasyon yani peeling genellikle cilt bakım rutininin önemli bir adımı olarak sunulur. Peki bunu yapmazsanız ne olur?
Güzellik yayınlarında ve sosyal medyada peeling genellikle cilt bakım rutininin vazgeçilmez bir adımı olarak sunuluyor. TikTok'taki videolar bunun bir gereklilik olduğunu iddia ediyor. “Neden haftada 1-2 kez peeling yapmanız gerekiyor?” diyor biri. Bir diğeri ise “Haftada 2-3 kez peeling yapmalısınız!” diyor.
Uzmanlar uygun peelingin faydaları olduğu konusunda hemfikir olsalar da, bunu çok ileri götürmenin de mümkün olduğunu söylüyorlar. Peki gerçekten ne sıklıkla peeling yapmanız gerekiyor? Ve eğer yapmazsanız ne olur?
EKSFOLİASYON YA DA PEELİNG NEDİR?
Dermatoloji Uzmanı Doçent Dr. Joshua Zeichner, “Eksfoliasyon, ölü deri hücrelerinin cilt yüzeyinden atılması sürecidir. Bu süreç doğal olarak gerçekleşir ve cildin doğal yaşam döngüsünün bir parçasıdır. Genellikle cilt birkaç haftada bir yenilenir ve ölü hücrelerin yerini yenileri alır” diyor.
Ancak Zeichner, ölü cilt hücrelerinin birikmesinin cildin donuk görünmesine neden olabileceğini de söylüyor. Bazı insanlar bu dönüşüm sürecini eksfoliyanlarla hızlandırmayı tercih ediyor.
İki tür eksfoliyan vardır: Fiziksel (veya mekanik) ve kimyasal. Zeichner, fiziksel eksfoliantların genellikle cilde masaj yapıldıkça hücreleri fiziksel olarak uzaklaştıran tanecikler içerdiğini söyledi. Bu, lif kabağı veya peeling bezi gibi sert bir nesne ile de gerçekleştirilebilir.
Zeichner, kimyasal eksfoliyatörlerin ise hücreler arasındaki bağlantıları çözerek dökülmelerini sağlayan asitler içerdiğini söylüyor.
Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Murad Alam, kimyasal eksfoliantların genellikle glikolik asit veya laktik asit gibi alfa hidroksi asitler veya salisilik asit gibi beta hidroksi asitler içerdiğini söyledi, “Kozmetik ürünlerdeki veya topikal ilaçlardaki retinoller de eksfoliyan olarak kullanılabilir” diyor.
EKSFOLİASYONUN FAYDALARI NELERDİR?
Dermatolog Dr. Shari Lipner, düzgün bir şekilde peeling yapmanın birçok faydası olduğunu söylüyor. Bunlar arasında cildin daha net görünmesini sağlamak, gözeneklerin tıkanmasını ve dolayısıyla akneyi önlemek ve uygulanan cilt ürünlerinin nüfuzunu artırmak yer alıyor. Özellikle akneye eğilimli cilde sahip olanlar için de yararlı olabilir.
Eksfoliasyon genellikle ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltarak cildin daha genç görünmesinin bir yolu olarak sunulsa da, uzmanlar bu iddiadan o kadar emin değiller. Dermatolog Dr. Rachel Reynolds, mayıs ayında Harvard sağlık bloguna verdiği demeçte “Eksfoliasyonun kimsenin kırışıklıklarını düzelteceğini sanmıyorum” diyor.
NE SIKLIKLA PEELİNG YAPMALISINIZ?
Peeling yapmayı tercih edenler için, bunun günlük rutinin bir parçası olması gerekmiyor.
Zeichner, “Kimsenin gerçekten her gün peeling yapmasına gerek yok. Çoğu insan için haftada bir ila iki kez yeterli” diye konuşuyor.
Lipner, bunun kişinin cilt tipine de bağlı olduğunu söylüyor. Yağlı cilde sahip kişiler için haftalık peeling işe yarayabilirken, kuru veya hassas cilde sahip kişiler için peelingi ayda bir veya iki kez ile sınırlandırmayı öneriyor.
Cildinizin bir ürüne nasıl tepki vereceğini görmek için Alam, tüm yüzünüze uygulamadan önce küçük bir cilt parçasında test etmenizi tavsiye ediyor. Ayrıca akneniz, açık yaralarınız veya güneş yanığınız varsa peeling kullanmayın. Cildiniz zaten yaralı ve pul pul dökülme daha fazla tahrişe, cildin koyulaşmasına veya açılmasına ve hatta yara izine neden olabilir.
AŞIRI PEELİNG YAPABİLİR MİSİNİZ?
Evet. Alam, hem kimyasal hem de fiziksel eksfoliasyonda aşırıya kaçmanın cildin yırtılmasına neden olarak ve ciltteki hücrelere zarar vererek cildi tahriş edebileceğini söylüyor. Aşırı peelingin ayrıca cildi sağlıklı tutan doğal yağları ve kimyasalları da ortadan kaldırabileceğini ekliyor.
Aşırı pul pul dökülen cilt kuru, kırmızı ve tahriş olmuş görünecektir. Kaşıntılı hissedebilir ve pul pul dökülmeye başlayabilir. Böyle bir durumda daha fazla ürün uygulamak için yarışmayın, çünkü bu cildi daha da tahriş edebilir.
Lipner, “Eksfoliasyonla aşırıya kaçtıysanız, yapabileceğiniz en iyi şey nemlendirmektir. Günde en az iki kez, cildiniz ‘ekstra kuru’ ise belki üç kez nemlendirmelisiniz” diyor.
PEELİNG YAPMAZSANIZ NE OLUR?
Kısaca: Hiçbir şey.
Lipner, “Peeling yapmamanın hiçbir zararı yoktur. Cilt biraz daha mat görünebilir, ancak birkaç hafta içinde kendi kendine pul pul dökülecektir” derken Alam ekliyor:
“Cildimizi iyileştirmek için ürünlere ve cihazlara yönelmek daha cazip. Ancak çoğu insan için iyi bir beslenme, rutin egzersiz, yeterli uyku ve yeterince su içmek normal cilt sağlığı için pul pul dökülmekten daha yararlı olacaktır.”