Bal, doÄŸanÄ±n bizlere sunduÄŸu ÅŸifa dolu bir besindir. SaÄŸlÄ±ÄŸa sayÄ±sÄ±z yararÄ± olan bu leziz besinin cilt iÃ§in de etkileri bir hayli fazla. Uzmanlar bal iÃ§in "Cildinizi korumanÄ±n, nemlendirmenin ve Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlamanÄ±n en doÄŸal yolu" diyor. Ancak yÃ¼zÃ¼nÃ¼ze sÃ¼rmek iÃ§in herhangi bir balÄ± kullanmamalÄ±sÄ±nÄ±z. BalÄ±nÄ±zÄ±n ham olduÄŸundan, yapay olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±sÄ±nÄ±z.
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Bal cildin iÃ§in neden bu kadar iyi?
Ham bal, sivilceye neden olan bakterileri Ã¶ldÃ¼rmekle kalmayÄ±p aynÄ± zamanda cildi doÄŸal olarak nemlendiren ve yumuÅŸatan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir antimikrobiyal, antibakteriyel ve antienflamatuvar Ã¼rÃ¼ndÃ¼r.
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Balda bulunan ÅŸekerler doÄŸal bir nemlendirici gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼r yani cildin nemini korumasÄ±na yardÄ±m eder. Biraz asidik olan bal cildin pH'Ä±nÄ± dÃ¼zenlemeye de yardÄ±mcÄ± olabilir. Cilt Ã¼zerinde doku iyileÅŸmesini ve yenilenmesini destekleyen saÄŸlÄ±klÄ± bir ortam yaratÄ±r.
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Bal yanÄ±klar iÃ§in anÄ±nda aÄŸrÄ± kesici olarak kullanÄ±labilir, yanÄ±ÄŸÄ±n Ä±sÄ±sÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ± Ã§eker acÄ±yÄ± ve izi azaltÄ±r. AynÄ± zamanda cilt kesiklerini, sÄ±yrÄ±klarÄ± iyileÅŸtirmeye, egzama gibi kronik cilt rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n tedavisine yardÄ±mcÄ± olabilir.
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Bal, amino asit, enzim, protein ve probiyotik bileÅŸiklerle doludur ve bu Ã¶zellikler onu cilt iÃ§in besleyici sÃ¼per bir besin yapar. YÃ¼ksek bir antioksidan da olan bal kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± Ã¶nleyen, var olanlarÄ± azaltan, lekeleri de tedavi eden harika bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r.
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Bal temizleyici olarak nasÄ±l kullanÄ±lÄ±r?
Ã–ncelikle cildinizde makyaj varsa iyice temizlemeli, yoksa dahi cildinize bir Ã¶n temizlik yapmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â
ArdÄ±ndan Ã§eyrek Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar balÄ± avucunuza alÄ±n, elinizin iÃ§inde Ä±sÄ±tÄ±n ve cildinize ince bir tabaka halinde eÅŸit ÅŸekilde yayÄ±n.
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EÄŸer vaktiniz varsa 5-10 dakika bekleyin, vaktiniz yoksa 60 saniye kadar da bekleyebilirsiniz.
ArdÄ±ndan Ä±lÄ±k su ile cildinizi yÄ±kayÄ±n ve baldan arÄ±ndÄ±rÄ±n. KurulayÄ±n be hafif yapÄ±lÄ± bir nemlendirici ile bakÄ±m rutinini tamamlayÄ±n.