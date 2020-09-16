Bal, amino asit, enzim, protein ve probiyotik bileÅŸiklerle doludur ve bu Ã¶zellikler onu cilt iÃ§in besleyici sÃ¼per bir besin yapar. YÃ¼ksek bir antioksidan da olan bal kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± Ã¶nleyen, var olanlarÄ± azaltan, lekeleri de tedavi eden harika bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r.